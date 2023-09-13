Свалки в Волгограде ликвидируют новые мусоровозы

Новые ломовозы пополнили автопарк регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоЦентр». Три спецмашины отечественного производства нацелены на уборку крупногабаритных отходов с контейнерных площадок городских дворов и ликвидации свалок.





Буквально за полчаса сегодня были убраны две площадки на улице Донецкая. Оперативная уборка обусловлена применением специального ковша-манипулятора и большим объемом кузова.





Как пояснил мастер участка по Центральному району Алексей Купчинский, на этой неделе поступило три таких ломовоза, в ближайшее время ожидается еще поставка новой техники.

– Преимущества новых ломовозов в том, что работа полностью механизирована, на стоянку уходит буквально 10-15 минут, – пояснил Алексей Купчинский.

Напомним, уборка коммунальных отходов проводится в плановом режиме ежедневно. Активная зачистка площадок крупногабаритных отходов с применением новой спецтехники на глазах делает город чище.





На сегодняшний день в вывозе мусора в Волгограде задействовано свыше 80 единиц спецтехники, в том числе мини-мусоровозы для работы на участках с плотной застройкой, с высокой запаркованностью и дворах с узкими проездами