



Главврач Михайловской ЦРБ оштрафован за игнорирование двух обращений пациента. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в апреле 2023 года к руководству медучреждения обратился пациент, который попросил компенсировать расходы на приобретение лекарств во время лечения в стационаре. Мужчине должны были ответить в течение 30 дней со дня подачи заявления, однако ответ на свое обращение он не получил. Безответным осталось и повторное обращение гражданина.

Главврач Михайловской ЦРБ оштрафован за игнорирование двух обращений пациента. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в апреле 2023 года к руководству медучреждения обратился пациент, который попросил компенсировать расходы на приобретение лекарств во время лечения в стационаре. Мужчине должны были ответить в течение 30 дней со дня подачи заявления, однако ответ на свое обращение он не получил. Безответным осталось и повторное обращение гражданина.

В этой связи Михайловской межрайонной прокуратурой Волгоградской области в отношении главного врача были возбуждены два производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).Постановлениями мирового судьи судебного участка №35 Михайловского судебного района Волгоградской области главный врач оштрафован на общую сумму в 10 тысяч рублей. Штрафы уже оплачены.Кроме того, мужчине компенсированы затраты на самостоятельное приобретение лекарств для стационара в сумме более 7 тысяч рублей.Напомним, в марте 2023 года главным врачом Михайловской ЦРБ был назначен Вячеслав Буянов, который ранее возглавлял Фроловскую ЦРБ.