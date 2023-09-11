Общество

Главврача Михайловской ЦРБ оштрафовали из-за лечившегося за свой счет пациента

Общество 11.09.2023 12:08
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11.09.2023 12:08


Главврач Михайловской ЦРБ оштрафован за игнорирование двух обращений пациента. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в апреле 2023 года к руководству медучреждения обратился пациент, который попросил компенсировать расходы на приобретение лекарств во время лечения в стационаре. Мужчине должны были ответить в течение 30 дней со дня подачи заявления, однако ответ на свое обращение он не получил. Безответным осталось и повторное обращение гражданина.
В этой связи Михайловской межрайонной прокуратурой Волгоградской области в отношении главного врача были возбуждены два производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
Постановлениями мирового судьи судебного участка №35 Михайловского судебного района Волгоградской области главный врач  оштрафован на общую сумму в 10 тысяч рублей. Штрафы уже оплачены.
Кроме того,  мужчине компенсированы затраты на самостоятельное приобретение лекарств для стационара в сумме более 7 тысяч рублей.
Напомним, в марте 2023 года главным врачом Михайловской ЦРБ был назначен Вячеслав Буянов, который ранее возглавлял Фроловскую ЦРБ.

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