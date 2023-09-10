ЗАГСы Волгограда зарегистрировали 112 пар в День города

Общество 10.09.2023 11:00
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10.09.2023 11:00
Узами брака в Волгограде в день празднования 434-летия города связали себя 112 пар, передает V102.RU. В областном комитете юстиции уточнили, что больше всего молодоженов зарегистрировано в Ворошиловском и Дзержинском районах – по 18 пар. Замыкает тройку лидеров Советский район, где поженились 17 пар.
Клятву верности в День города произнесли 15 пар в Красноармейском районе, 13 – в Краснооктябрьском, 12 – в Центральном и 11 – в Тракторозаводском. Меньше всего женились в Кировском районе – всего 8 пар.
В прошлом году на День города также отмечался свадебный бум, но тогда расписались 80 пар.
Фото: администрации Волгоградской области
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