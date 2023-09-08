Жители Волгограда вечером 8 сентября в Краснооктябрьском районе на остановке общественного транспорта «39-я Гвардейская» заметили специальный вагон обкатки. Воодушевившись увиденным, горожане сняли это событие и поделились фотографиями с ИА «Высота 102».

– Есть надежда на надежду, – пишут жители северного района, припоминая обещания мэрии запустить в праздничные дни движение СТ в границах от ЦПКиО до Ельшанки.





Как стало известно информагентству, в настоящее время действительно спецвагон тестирует пути и трамвайную контактную сеть. Запустить пассажирские вагоны планируют вечером 8 сентября.

После запуска разворот скоростные трамваи будут осуществлять через депо в Краснооктябрьском районе. На линию сегодня должный выйти семь вагонов.

Ранее в мэрии Волгограда сообщали, что после запуска последние рейсы 8 сентября будут выполнены около 23.00. 9 сентября последние рейсы со станции «Комсомольская» скоростной трамвай совершит в сторону станции «Ельшанка» в 23.35, в сторону «ЦПКиО» – в 23.15.

10 сентября СТ продолжит работу в режиме выходного дня.

Фото: читатели ИА «Высота 102»