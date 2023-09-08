Общество

«Есть надежда на надежду»: волгоградцы заметили первые вагоны на обновляемой линии СТ

Общество 08.09.2023 18:56
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08.09.2023 18:56

Жители Волгограда вечером 8 сентября в Краснооктябрьском районе на остановке общественного транспорта «39-я Гвардейская» заметили специальный вагон обкатки. Воодушевившись увиденным, горожане сняли это событие и поделились фотографиями с ИА «Высота 102». 

– Есть надежда на надежду, – пишут жители северного района, припоминая обещания мэрии запустить в праздничные дни движение СТ в границах от ЦПКиО до Ельшанки. 


Как стало известно информагентству, в настоящее время действительно спецвагон тестирует пути и трамвайную контактную сеть. Запустить  пассажирские вагоны планируют вечером 8 сентября. 

После запуска разворот скоростные трамваи будут осуществлять через депо в Краснооктябрьском районе. На линию сегодня должный выйти семь вагонов.

Ранее в мэрии Волгограда сообщали, что после запуска последние рейсы 8 сентября будут выполнены около 23.00. 9 сентября последние рейсы со станции «Комсомольская» скоростной трамвай совершит в сторону станции «Ельшанка» в 23.35, в сторону «ЦПКиО» – в 23.15. 

10 сентября СТ продолжит работу в режиме выходного дня.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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