Общество

Потеплеет, но не существенно. Волгоград оказался во власти упрямого циклона с севера

Общество 09.09.2023 10:00
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09.09.2023 10:00


Первая декада сентября в Волгоградской области после последних изнуряющих августовских деньков отметилась довольно резким похолоданием. Журналисты V102.RU выяснили, что происходит с погодой, каких сюрпризов стоит ожидать в ближайшую неделю и каким был сентябрь 30 лет назад.   

— Резкое понижение температуры на территории Волгоградской области связано с выходом циклона, спустившегося к нам с севера страны. До районов Поволжья он добрался буквально за двое суток. Сейчас его центр находится на востоке нашей области, — рассказала ИА «Высота 102» начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского гидрометцентра Наталья Алатырцева. — Из-за холодного фронта в ночь на 8 сентября температура в отдельных населенных пунктах, к примеру, в Даниловке и Фролово опустилась до +3 °С. В Волгограде в ночные часы столбики термометров показали всего +7 °С. 

По словам специалиста Волгоградского ЦГМС, сегодня, 9 сентября, центр циклона останется над Волгоградской областью. 

— Ночью пройдут небольшие осадки, днем вероятны кратковременные дожди. За счет облачности ночные температуры будут чуть повыше: по региону от +7 до +12 градусов, при прояснении до +2...+7 °С, в дневной период +13...+15 °С, — уточнила Алатырцева. — В Волгограде в субботу температура не поднимется выше +15...+17 °С. Ночью в областном центре +9...+11 °С. Северный ветер может усилиться до 13 м/с. 

В воскресенье, 10 сентября, возможен небольшой дождь, но дневные температуры начнут постепенно повышаться, заверила прогнозист. 

— По области в дневной период +14...+19 °С, по южным областям температура поднимется до +22 °С. В Волгограде воскресным днем будет +17...+19 °С, — рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения. — В течение следующей недели влияние на погоду в Волгоградской области будет оказывать тыловая часть циклона. Возможны небольшие кратковременные осадки, но ночные температуры по региону останутся в пределах +8...+13 °С, в дневные часы до +17...+22 °С. В областной столице воздух прогреется до +22...+24 °С. 

Синоптик отмечает, что для сентября подобное сегодняшнему резкое похолодание остается в рамках нормы. 

— В начале осени в Волгоградской области бывали различные температуры. В отдельные годы, например, в 2007, 2010 в первых числах сентября фиксировали до +37 градусов. Бывало и такое, что в некоторые годы температура падала до +5...+7 °С, — вспоминает Наталья Алатырцева. — В 2010 году минимальная ночная температура в сентябре составляла +7 °С, а в 1989-м всего +3...+5 °С. 

Прогнозист пояснила, что в конце сентября отмечаются первые заморозки. 

— Сентябрь является переходным периодом. Среднемесячная температурная норма для него составляет +15,6 °С. Полноценный переход от лета к осени состоится, когда среднесуточная температура упадет ниже +15 градусов, — резюмировала специалист регионального гидрометцентра.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что предстоящие выходные в Волгограде будут холоднее, чем в Санкт-Петербурге.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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