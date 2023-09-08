Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей и оправдала подсудимого. Однако вердикт присяжных обжаловала прокуратура, а затем его отменил Волгоградский облсуд, направив дело на новое судебное разбирательство.
После вынесения оправдательного вердикта в отношении Алексея Богачева возбудили дело по ч.1.ст.308 УК РФ, обвинив его в подкупе свидетелей. По версии следствия, якобы адвокат предложил одному из свидетелей 100 тысяч рублей за «правильные» показания, а другому – бутылку водки за ту же услугу.
Однако Алексею Богачеву при помощи коллег из адвокатской палаты удалось доказать, что в то время, когда он якобы «подкупал» свидетелей, он находился в других местах, что подтверждалось видео с камер наблюдения, анализом телефонных соединений, данными о передвижении его автомобиля и другими доказательствами.
А вот показания обвинивших в подкупе адвоката свидетелей были весьма неоднозначными. Экспертиза доказала, что в них присутствуют признаки заученности, фантазирования и искажения информации и в целом они не соответствовали ранее данным пояснениям. Факт передачи денег от адвоката Богачева также не подтвердился. А потом оказалось, что оклеветавшие адвоката свидетели являются маргинальными личностями, злоупотребляющими спиртными напитками.