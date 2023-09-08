



В Волгограде прекращено уголовное дело в отношении адвоката Алексея Богачева, которого обвиняли в подкупе свидетелей. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на федеральную палату адвокатов РФ. Следственный комитет вынес постановление о прекращении уголовного преследования защитника по реабилитирующим основаниям.

В Волгограде прекращено уголовное дело в отношении адвоката Алексея Богачева, которого обвиняли в подкупе свидетелей. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на федеральную палату адвокатов РФ. Следственный комитет вынес постановление о прекращении уголовного преследования защитника по реабилитирующим основаниям.

Тем не менее, следствие по делу защитника велось больше двух лет. Но в конечном итоге следователям не оставалось ничего другого, как прекратить преследование адвоката. Теперь Алексей Богачев может потребовать в установленном законом порядке компенсацию за незаконное возбуждение уголовного дела. Тем не менее, следствие по делу защитника велось больше двух лет. Но в конечном итоге следователям не оставалось ничего другого, как прекратить преследование адвоката. Теперь Алексей Богачев может потребовать в установленном законом порядке компенсацию за незаконное возбуждение уголовного дела.

Фото сайта ФПА РФ

Алексей Богачев защищал Виктора Хаустова, обвиняемого в умышленном убийстве. По версии следствия, 8 апреля 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил своего знакомого.Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей и оправдала подсудимого. Однако вердикт присяжных обжаловала прокуратура, а затем его отменил Волгоградский облсуд, направив дело на новое судебное разбирательство.После вынесения оправдательного вердикта в отношении Алексея Богачева возбудили дело по ч.1.ст.308 УК РФ, обвинив его в подкупе свидетелей. По версии следствия, якобы адвокат предложил одному из свидетелей 100 тысяч рублей за «правильные» показания, а другому – бутылку водки за ту же услугу.Однако Алексею Богачеву при помощи коллег из адвокатской палаты удалось доказать, что в то время, когда он якобы «подкупал» свидетелей, он находился в других местах, что подтверждалось видео с камер наблюдения, анализом телефонных соединений, данными о передвижении его автомобиля и другими доказательствами.А вот показания обвинивших в подкупе адвоката свидетелей были весьма неоднозначными. Экспертиза доказала, что в них присутствуют признаки заученности, фантазирования и искажения информации и в целом они не соответствовали ранее данным пояснениям. Факт передачи денег от адвоката Богачева также не подтвердился. А потом оказалось, что оклеветавшие адвоката свидетели являются маргинальными личностями, злоупотребляющими спиртными напитками.