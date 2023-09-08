В Волгоградской области 8 сентября похолодало до +2 градусов

Общество 08.09.2023 08:58
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08.09.2023 08:58
Сезон холодных ночей наступил в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, уже в ночь на 8 сентября ночные температуры в некоторых районах региона опустились до +2 градусов. На севере Волгоградской области даже днем температура не превысит +15 градусов.В Волгограде днем 8 сентября также будет прохладно – всего до +17. А завтра, 9 сентября в регионе и в областном центре ожидаются дожди, а местами – грозы. Неуютно будет и из-за северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 14 метров в секунду.
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