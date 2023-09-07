Владимир Марченко обрисовал образ Волгограда через 10 лет

Основные направления и стратегические проекты в рамках концепции десятилетнего перспективного развития Волгограда представили сегодня в ГДЮЦ губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко. Как сообщает V102.RU, глава региона в своем выступлении подчеркнул, что представленные проекты явились плодом огромного труда руководителей, экспертов, представителей научного сообщества, неравнодушных граждан, которые представили видение решения не только текущих проблем, текущих задач, но и попробовали заглянуть в будущее.



– Цель одна – чтобы Волгоград стал центром экономического, социального, культурного и другого развития нашей страны, – подчеркнул Андрей Бочаров.

Губернатор добавил, что развитие города-героя нужно рассматривать исключительно в разрезе центра агломерации — всей Волгоградской области.

– На Юге России Волгоград, Волгоградская область, должны стать опорой государства в его развитии, безопасности и сохранении суверенитета. Через решение этой задачи мы решим основополагающую – повышения качества жизни жителей. Волгоград – центр большой единой волгоградской агломерации, связанной транспортными, гуманитарными, экономическими связями, которые позволяют развиваться всем муниципальным образованиям, дают дополнительный импульс для развития соседних регионов, – сделал акцент губернатор.





Концепцию общественности представил глава города-героя Волгограда Владимир Марченко. В документе – более 600 мероприятий. Реализация проектов потребует серьезных финансовых затрат. Регион намерен привлекать их из разных источников, в числе которых: бюджеты различных уровней, институты и инструменты развития нашей страны и Волгоградской области, средства инвесторов.



Что же конкретно планируется сделать в Волгограде в ближайшие годы и как изменится город, согласно представленному сегодня плану: