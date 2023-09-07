Владимир Марченко обрисовал образ Волгограда через 10 лет

Основные направления и стратегические проекты в рамках концепции десятилетнего перспективного развития Волгограда представили сегодня в ГДЮЦ губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко. Как сообщает V102.RU, глава региона в своем выступлении подчеркнул, что представленные проекты явились плодом огромного труда руководителей, экспертов, представителей научного сообщества, неравнодушных граждан, которые представили видение решения не только текущих проблем, текущих задач, но и попробовали заглянуть в будущее.
– Цель одна – чтобы Волгоград стал центром экономического, социального, культурного и другого развития нашей страны, – подчеркнул Андрей Бочаров.
Губернатор добавил, что развитие города-героя нужно рассматривать исключительно в разрезе центра агломерации — всей Волгоградской области.
– На Юге России Волгоград, Волгоградская область, должны стать опорой государства в его развитии, безопасности и сохранении суверенитета. Через решение этой задачи мы решим основополагающую – повышения качества жизни жителей. Волгоград – центр большой единой волгоградской агломерации, связанной транспортными, гуманитарными, экономическими связями, которые позволяют развиваться всем муниципальным образованиям, дают дополнительный импульс для развития соседних регионов, – сделал акцент губернатор.
Концепцию общественности представил глава города-героя Волгограда Владимир Марченко. В документе – более 600 мероприятий. Реализация проектов потребует серьезных финансовых затрат. Регион намерен привлекать их из разных источников, в числе которых: бюджеты различных уровней, институты и инструменты развития нашей страны и Волгоградской области, средства инвесторов.
Что же конкретно планируется сделать в Волгограде в ближайшие годы и как изменится город, согласно представленному сегодня плану:
- в нормативное состояние планируют привести внутриквартальные дороги, тротуары и дворовые территории, в том числе около 400 дворов;
- троллейбусный парк обновят на 100% путем замены 112 троллейбусов на новые с функцией автономного хода до конца 2023 года. Также до конца года город получит 21 электробус. В будущем году на линию выйдут 62 единицы современных трамваев, что позволит полностью обновить подвижной состав скоростного трамвая. До конца 2024 года планируется приобрести в общей сложности 296 современных экологичных автобусов большого класса, что даст полное обновление автобусного парка города;
- городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок» планируют развивать далее, кроме того, планируется создание образовательного оздоровительного молодежного центра «Волгоградский Артек» на о. Сарпинском, строительство и оснащение модульных молодежных центров, расширение площадки фестиваля #ТриЧетыре, строительство и ремонт более 30 спортивных объектов, строительство двух школ искусств, реконструкция объектов культуры – ансамбль застройки планетария, Центрального Универмага, ТЮЗ, консерватории им. Серебрякова, музыкального и молодежного театров;
- больше 400 тысяч кв. метров аварийного жилья или более 600 аварийных домов будут расселены, жилищные условия будут улучшены для 30 тысяч горожан. Для этого планируется использовать новый подход к обновлению городской застройки – комплексное развитие территории с учетом использования мер поддержки застройщиков в рамках областного закона. Мероприятия программы в части развития современной жилой застройки позволят создать дополнительно 5 млн кв. метров нового жилья;
- в Волгограде планируют построить еще четыре школы для 5 тысяч учеников. Городу необходимы еще 23 новых детсада, 9 новых школ в четырех районах, более 30 спортивных объектов;
- что касается благоустройства, то за 10 лет в каждом районе Волгограда планируют привести в порядок 80 общественных территорий. Так, предполагается реновация ул. Мира и завершение благоустройства Центральной набережной. В рамках комплексного плана озеленения за 10 лет в городе появятся более 200 тысяч деревьев и более 100 тысяч кустарников.