Политик заявил об угрозе нападения крыс на собак в Саратове





Как и в Волгограде, в городах Саратовской области обозначилась серьезная проблема, связанная с размножением крыс из-за обилия несанкционированных свалок. Сегодня, 6 сентября, сообщает ИА «СарИнформ», этому уделили отдельное внимание на заседании Саратовской областной думы.

Так, в частности, депутат от ЛДПР Станислав Денисенко выразил обеспокоенность нашествием грызунов в Саратове. По его словам, крысы угрожают не только благополучию людей и окружающей фауны.

– Это крысы размером с кошку! Они скоро собак будут грызть! Это одна из тем, которые нужно решать, – заявил политик.

Напомним, что в Волгограде официально проблему с крысами признали в управлении Роспотребнадзора. Причину нашествия грызунов связывают с плохой уборкой мусорных площадок при прежнем региональном операторе по обращению с ТКО. После зачистки улиц Волгограда от мусора санврачи настаивают на проведении спецобратки. Проще говоря, в городе начнут травить переносчиков опасных инфекций.