В Волжском 5 сентября на сутки отключат горячую воду

Общество 04.09.2023 20:00
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04.09.2023 20:00
В Волжском 5 сентября отключают горячую воду. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, ООО «Волжские тепловые сети» проведут работы по опрессовке сетей теплоснабжения.Во время подготовительных мероприятий горячая вода исчезнет во всем городе. Подача ресурса прекратится с 12:00 5 сентября и будет возобновлена ориентировано в 17:00 ч. 6 сентября.
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