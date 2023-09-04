Первый заместитель прокурора Волгоградской области провела выездное совещание и личный прием граждан в Котово. Поводом для поездки послужила ситуация с хроническими перебоями водоснабжения, пояснила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.– Причинами сложившейся ситуации является 100% износ сети водоснабжения г. Котово протяженностью свыше 190 км. Ранее во исполнение решений судов по искам прокурора Котовского района Волгоградской области органом местного самоуправления 30 января и 17 апреля 2023 года заключены муниципальные контракты на выполнение работ по проведению капитального ремонта водопровода. В связи с нарушением сроков исполнения ремонтных работ контракты расторгнуты. Сегодня, 4 сентября, планируется заключение муниципального контракта с новым подрядчиком, – пояснила официальный представитель областной прокуратуры.Также по инициативе прокуратуры в отношении МУП «Котово-Водоканал» в связи отсутствием водоснабжения и порывом канализационной сети, в том числе повлекшем загрязнение почв, возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований), ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель), ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения). Данные материалы находятся на рассмотрении, подчеркнули в надзорном органе.В связи с наличием ущерба окружающей природной среде следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования данного уголовного дела контролируются прокуратурой.