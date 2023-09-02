Замгубернатора Волгоградской области послали в обезвоженный город

Общество 02.09.2023 17:04
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02.09.2023 17:04
Заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев провел сегодня, 2 сентября, совещание в Котово. Как сообщил в своем телеграмм-канале глава Котовского района Сергей Чумаков, на совещании уточнены аварийные участки, которые требуют незамедлительного ремонта для безаварийного обеспечения водой жителей города, а также для подготовки к отопительному сезону.Напомним, в настоящее время в Котово действует режим повышенной готовности из-за угрозы срыва отопительного сезона в связи с многочисленными порывами на водоводе. Ситуацию усугубил срыв срока ремонта участка водопровода в рамках первого этапа компанией «Ной». Администрация Котово на днях расторгла договор с недобросовестным подрядчиком и заключила контракт с другой компанией, которой придется переделывать некачественно сделанную работу.
Между тем, ситуация с водой в городе остается напряженной. Жители Котово жалуются или на отсутствие ресурса, или на отвратительное качество воды. В Роспотребнадзоре пообещали регулярно брать пробы воды и информировать население о результатах исследования.
4 сентября в город коммунальных катастроф выезжает первый заместитель прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова, которая в том числе проведет прием граждан.
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