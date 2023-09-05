Общество

«Там тучи блох»: в ТСЖ Волгограда поцапались из-за бездомных кошек

Общество 05.09.2023 08:42
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05.09.2023 08:42


В ТСЖ Волгограда разгорелся конфликт между жильцами и председателем товарищества собственников жилья. Как рассказали V102.RU жители дома №10 по ул. Менжинского в Тракторозаводском районе, руководитель ТСЖ распорядилась забить подвальные окошки сеткой, чтобы туда не смогла залезть кошачья семья с четырьмя детенышами.

– Теперь они маются под окошками, а скоро холод, они просто замерзнут на улице! – возмущаются жильцы. – Председатель ТСЖ утверждает, что из-за кошек в подвале завелись блохи. Но, может, блохи завелись из-за другого, например, из-за сырости?


Жильцы утверждают, что не давали своего согласия на «закупорку» подвальных окошек.

– Разве это не жестокое обращение с животными – лишать их крова? – вопрошают волгоградцы. – Другой вопрос – на кого спишут расходы на закупку сетки и выполнение работ по ее установке? С нас же еще и возьмут в тарифе.


По словам горожан, кошки в подвале просто необходимы.

– Они ловят мышей и крыс, не будет их, там разведутся грызуны и хорошо, если кабель какой-нибудь не перегрызут, – говорят жильцы. – Шесть кошек – это же не полчища бездомных животных, никакого вреда они никому не принесут.


Председатель ТСЖ Наталья Журкина категорически отвергла утверждения жильцов в безвредности кошек.

– В подвале из-за этих кошек развелись полчища блох, – утверждает она. – Наш слесарь, прежде чем спуститься туда, выливает на себя флакон дихлофоса. И все равно покусанный выходит. Я тоже страдаю от блох, если захожу в подвал. А у меня аллергия на их укусы! Я животных тоже люблю, и никто им вреда причинять не собирался. Мы ждали, пока котята подрастут и станут выходить на улицу. Теперь, когда это случилось, окна и закрыли.

Но главное, по словам Натальи Юрьевны, заключается в том, что ТСЖ обязано содержать подвал в порядке, так как он является убежищем для двух многоквартирных домов.

– Мы два раза в неделю отчитываемся, в каком состоянии у нас подвал, поэтому не можем допустить, чтобы там обитали полчища блох, переносчиками которых являются в том числе бездомные животные, – уверяет председатель ТСЖ. – Никакой сырости там нет, а блохи завелись из-за кошек. Мы вынуждены проводить там постоянные обработки. Речь идет в первую очередь о людях, а не о кошках.


Наталья Журкина утверждает, что большинство жителей дома данная проблема не волнует.

– Это у нас две женщины выступают против, одна из них на веревочке им с окна еду спускает, а потом жалуется, что тараканы по ее окну ползают, – возмущается Наталья Юрьевна.


Между тем, конфликт защитников бездомных животных и руководства ТСЖ вышел на новый уровень. Неизвестные на днях сделали дырку в сетке, которой закрыли окна, чтобы кошки могли беспрепятственно проникать внутрь. В свою очередь, коммунальщики пригрозили, что снова перекроют путь бездомышам в подвал. 

Фото Алексея Костякова/V102.RU

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