Общество

Сельчане накормили губернатора Андрея Бочарова блинами

Общество 04.09.2023 10:21
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04.09.2023 10:21


Губернатор Волгоградской области утром 4 сентября начал рабочий день с поездки в поселок Западновка Городищенского района. По информации администрации региона, в этот населенный пункт наконец пришло голубое топливо. Как сообщает ИА «Высота 102» к приезду губернатор  местные жители напекли блинов – Андрей Бочаров  побывал в гостях у семьи Бочаровых.

– Все село ждало этого момента, – говорят супруги, до недавнего времени обогревавшие дом дровами и углем. – Мы заранее установили в доме трубы, чтобы сразу быстро все подключить — в течение месяца все было готово. 


По словам главы семьи Юрия, оборудование для установки на участке и внутри дома он приобретал самостоятельно, а вот трубы до границы домовладения довели в рамках программы социальной газификации, инициированной президентом России. 

– Сегодня хорошее событие — голубое топливо пришло в населенный пункт Волгоградской области для еще более 200 человек. В целом в 2023 году газ придет в 20 населенных пунктов, где проживают 10 тысяч человек, в 11 населенных пунктов газ уже пришел, – отметил Андрей Бочаров, отведав  предложенных хозяйкой блинов. – Экватор пройден. Мы не останавливаемся на достигнутом: к концу 2027 года показатель должен составить практически 100% от возможной газификации региона. 

Напомним, что с апреля 2023 года льготники, проживающие в Волгоградской области, могут воспользоваться механизмом авансирования для проведения работ внутри домовладения — сумму до 100 тысяч рублей безвозмездно предоставляет государство. За время действия программы догазификации в регионе заключены более 12 тысяч договоров, сети доведены уже до границ 11,9 тыс. домовладений. Прием заявок продолжается. 

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