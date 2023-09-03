В Волгограде почтили память жертв Беслана

Общество 03.09.2023 20:26
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03.09.2023 20:26
Сегодня, 3 сентября, память погибших от рук террористов во время захвата школы №1 в Беслане молитвенно почтили в храме Всех святых на Мамаевом кургане в Волгограде.
Как сообщили V102.RU в Волгоградской епархии, заупокойная служба была совершена по просьбе региональной общественной организации осетин «Алания».
- За богослужением молились руководители и члены общины, прихожане. Поминали невинно убиенных учителей, детей, их родных и воинов, - сообщили в епархии.
Напомним, в результате теракта в школе Беслана, который был совершен 19 лет назад, погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.
Фото: пресс-службы Волгоградской епархии
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