В Волгограде победу над Японией отметили залпом из пушек





Сегодня, 3 сентября, ровно в полдень на южном склоне Мамаева кургана двумя орудиями ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны был произведен «Выстрел памяти». Как сообщили V102.RU в пресс-службе Южного военного округа, в торжественном мероприятии помимо артиллеристов приняли участие военный оркестр и рота почетного караула мотострелкового соединения округа.

«Выстрел памяти» произвели в честь годовщины победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

Справка.

Вторая мировая война длилась 6 лет. В ней участвовало 80% населения планеты. Война привела к гибели 60−65 миллионов человек.

Акт о капитуляции Японии, ознаменовавший окончание самого крупного военного конфликта в истории человечества, был подписан 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури». Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября было объявлено Днем Победы над Японией.

Напомним , что 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Волгоград на сутки переименовали в Сталинград.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



