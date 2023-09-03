В Волгограде победу над Японией отметили залпом из пушек

Общество 03.09.2023 12:31
0
03.09.2023 12:31
Сегодня, 3 сентября, ровно в полдень на южном склоне Мамаева кургана двумя орудиями ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны был произведен «Выстрел памяти». Как сообщили V102.RU в пресс-службе Южного военного округа, в торжественном мероприятии помимо артиллеристов приняли участие военный оркестр и рота почетного караула мотострелкового соединения округа.
«Выстрел памяти» произвели в честь годовщины победы над Японией и окончания Второй мировой войны.
Справка.
Вторая мировая война длилась 6 лет. В ней участвовало 80% населения планеты. Война привела к гибели 60−65 миллионов человек.
Акт о капитуляции Японии, ознаменовавший окончание самого крупного военного конфликта в истории человечества, был подписан 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури». Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября было объявлено Днем Победы над Японией.
Напомним, что 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Волгоград на сутки переименовали в Сталинград.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
Под Волгоградом водители БМП и БТР с поля ушли под воду03.09.2023 15:03
Общество 03.09.2023 15:03
В Волгограде объяснили двухчасовую задержку электричек03.09.2023 11:13
Общество 03.09.2023 11:13
Утверждена программа празднования 434-летия Волгограда03.09.2023 09:49
Общество 03.09.2023 09:49
«Раньше практически у каждой бабушки была болонка»: как в Волгограде меняется мода на собак03.09.2023 08:41
Общество 03.09.2023 08:41
Волгоградцы ощутят последствия магнитной бури03.09.2023 08:34
Общество 03.09.2023 08:34
В Волгограде трагически погиб футбольный арбитр Дмитрий Дереза02.09.2023 22:26
Общество 02.09.2023 22:26
В Волгоградской области 3 сентября пройдут небольшие дожди02.09.2023 21:41
Общество 02.09.2023 21:41
«Это все штиль»: жители юга Волгограда жалуются на едкий воздух02.09.2023 19:21
Общество 02.09.2023 19:21
СК РФ начал проверку из-за мучений ребенка-инвалида в Волгограде02.09.2023 18:01
Общество 02.09.2023 18:01
Замгубернатора Волгоградской области послали в обезвоженный город02.09.2023 17:04
Общество 02.09.2023 17:04
Андрей Бочаров назвал бардаком движение на трех улицах Волгограда02.09.2023 16:20
Общество 02.09.2023 16:20
В сотне домов Волгограда отключат горячую воду на 10 дней02.09.2023 15:48
Общество 02.09.2023 15:48
В Волгограде досрочно открыли мост на Третьей продольной02.09.2023 15:25
Общество 02.09.2023 15:25
Волгоград 3 сентября переименуют в Сталинград02.09.2023 14:23
Общество 02.09.2023 14:23
Андрей Бочаров распорядился продлить трамвай до «Акварели»02.09.2023 13:10
Общество 02.09.2023 13:10