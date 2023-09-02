Волгоград 3 сентября переименуют в Сталинград

Завтра, 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Волгоград будет на сутки переименован в Сталинград. Как сообщили V102.RU в мэрии, дорожные знаки «Волгоград» на основных въездах в город-герой заменят знаки «Сталинград».
Напомним, в июне 2023 года Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в календарь дней воинской славы России внесены изменения. 3 сентября обозначен в нем теперь как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
В июле этого года депутаты Волгоградской гордумы внесли соответствующие изменения, согласно которым день окончания Второй мировой войны отмечается теперь не 2, а 3 сентября.
Напомним, Волгоград становится Сталинградом 9 дней в году: 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября, 9 декабря.