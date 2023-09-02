В Волгограде трагически погиб футбольный арбитр Дмитрий Дереза

Фото Федерации футбола Волгоградской области
Общество 02.09.2023 22:26
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02.09.2023 22:26
Фото Федерации футбола Волгоградской области
Федерация футбола Волгоградской области сообщила о трагической гибели воспитанника Академии «Ротор», арбитра 3-го дивизиона 18-летнего Дмитрия Дерезы. Как передает V102.RU со ссылкой на организацию, Дмитрий погиб поздно вечером 1 сентября. Федерация футбола Волгоградской области приносит соболезнования семье погибшего арбитра.Между тем, по сведениям информагентства, Дмитрий стал жертвой бытового конфликта, который произошел накануне в одном из дворов по улице Качалова. В СУ СК по Волгоградской области сообщали, что в результате словесного конфликта двух компаний 43-летний мужчина зарезал 18-летнего парня. Подозреваемый в убийстве задержан.
Фото Федерации футбола Волгоградской области
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