Владимир Путин поддержал инициативу волгоградской школьницы





Президент России Владимир Путин 1 сентября провел открытый урок «Разговор о важном», в котором приняли участие 30 школьников из разных городов России, отличившиеся достижениями в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе ребят, пообщавшихся с главой государства, была и ученица 9а класса МОУ Лицея №1 Волгограда Алеся Жук. Вопрос, который озвучила юная волгоградка Владимиру Путину, стал заключительным в ходе встречи.

Обращаясь к Владимиру Путину, Алеся рассказала ему о своем участии в проекте «Без срока давности». Волгоградская лицеистка предложила полученные в рамках проекта новые данные о Великой Отечественной войне использовать в создании короткометражных фильмов. Так, по мнению Алеси, доступ к сведениям сможет получить широкая аудитория. Напомним, что в рамках просветительского проекта «Без срока давности» исследователями рассекречиваются архивные документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и научные конференции.

Выслушав предложение волгоградки, Владимир Путин поддержал ее инициативу. Глава государства подчеркнул, что проект и его участники занимаются важным делом, а получаемая информация действительно должна быть достоянием всей страны.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня также провел провел урок «Разговор о важном» с волгоградскими школьниками. С младшеклассниками и учениками старших классов он поговорил об истории родного края, достижениях, мечтах и будущем.

Фото: пресс-служба Кремля