Общество

Владимир Путин поддержал инициативу волгоградской школьницы

Общество 01.09.2023 18:40
0
01.09.2023 18:40


Президент России Владимир Путин 1 сентября провел открытый урок «Разговор о важном», в котором приняли участие 30 школьников из разных городов России, отличившиеся достижениями в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе ребят, пообщавшихся с главой государства, была и ученица 9а класса МОУ Лицея №1 Волгограда Алеся Жук. Вопрос, который озвучила юная волгоградка Владимиру Путину, стал заключительным в ходе встречи.  

Обращаясь к Владимиру Путину, Алеся рассказала ему о своем участии в проекте «Без срока давности». Волгоградская лицеистка предложила  полученные в рамках проекта новые данные о Великой Отечественной войне использовать в создании короткометражных фильмов. Так, по мнению Алеси, доступ к сведениям сможет получить широкая аудитория. Напомним, что в рамках просветительского проекта «Без срока давности» исследователями рассекречиваются архивные документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и научные конференции.

Выслушав предложение волгоградки, Владимир Путин поддержал ее инициативу. Глава государства подчеркнул, что проект и его участники занимаются  важным делом, а получаемая информация действительно должна быть достоянием всей страны.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня также провел провел урок «Разговор о важном» с волгоградскими школьниками. С младшеклассниками и учениками старших классов он поговорил об истории родного края, достижениях, мечтах и будущем.

Фото: пресс-служба Кремля

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.09.2023 20:05
Общество 01.09.2023 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 17:57
Общество 01.09.2023 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2023 17:57
Общество 01.09.2023 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 17:04
Общество 01.09.2023 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2023 16:47
Общество 01.09.2023 16:47
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 16:01
Общество 01.09.2023 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 14:16
Общество 01.09.2023 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 13:22
Общество 01.09.2023 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 12:59
Общество 01.09.2023 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 12:54
Общество 01.09.2023 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 12:33
Общество 01.09.2023 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2023 11:52
Общество 01.09.2023 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 11:10
Общество 01.09.2023 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 09:45
Общество 01.09.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 08:37
Общество 01.09.2023 08:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:52
С маста смертельного ДТП на «танцующем» в Волгограде эвакуированы женщина и ребенокСмотреть фотографии
20:36
Жуткое ДТП на мосту через Волгу: двое детей погибли на местеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
Заместитель Министра внутренних дел Кубышко День знаний провел в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:38
«Третий раз не соберем»: в Волгограде врачи «слепили» из осколков кость ноги юного байкераСмотреть фотографии
18:40
Владимир Путин поддержал инициативу волгоградской школьницыСмотреть фотографии
17:57
ВТЗ поделился опытом реализации проекта «Профессионалитет»Смотреть фотографии
17:57
Волгоградским охотникам на пернатых 2 сентября разрешили расчехлить ружьяСмотреть фотографии
17:04
При поддержке АО «КАУСТИК» началось обучение по федеральному проекту «Профессионалитет»Смотреть фотографии
16:47
«Волгоград почти очистили»: регоператор подвел итоги первого месяца в регионеСмотреть фотографии
16:01
Знак «Рубеж Сталинградской доблести» высотой 10 метров за 9 млн рублей установят в станице КлетскойСмотреть фотографии
15:56
«Многие уйдут из этой сферы»: волгоградские таксисты прогнозируют дефицит свободных машин и рост цен на услугиСмотреть фотографии
15:42
Троих юных участников погрома на вокзале в Петров Вале отдали под судСмотреть фотографии
14:16
СК: еще одна сирота из Волгограда обратились к Александру БастрыкинуСмотреть фотографии
14:13
Банк Уралсиб упростил процесс оформления электронных закладныхСмотреть фотографии
13:22
РПН: территорию Волгограда обработают от крысСмотреть фотографии
12:59
Андрей Бочаров поздравил школьников с Днем знанийСмотреть фотографии
12:54
Мэрии Волгограда выставили счёт после нападения бездомной собаки на ребенкаСмотреть фотографии
12:50
Большинство делают покупки к школе онлайн и тратят до 30 тысяч рублей – опрос Tele2Смотреть фотографии
12:33
В ЮФО 36% водителей готовы ремонтировать авто с использованием б/у запчастейСмотреть фотографии
11:52
Перевозчикам дали право определять плату за проезд в электричках кошек и собакСмотреть фотографии
11:10
«Уехали, но со скрипом»: волгоградцы встретили 1 Сентября на переполненных остановкахСмотреть фотографии
10:08
Трех человек забрали в больницу из пассажирского автобуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде ищут пропавшего две недели назад 25-летнего парняСмотреть фотографии
09:33
«Подумала, что придётся терпеть 10 лет»: волгоградцы вспомнили трогательные и курьезные истории о 1 сентябряСмотреть фотографии
09:16
В Дзержинском районе за 1 миллион зачистят 10 свалок: список адресовСмотреть фотографии
09:14
Сады Придонья успешно защитили свои интересы во второй инстанции судаСмотреть фотографии
08:37
В Волжском присмотренную китайцами землю отдали под жилую застройкуСмотреть фотографии
08:03
Волгоградских безработных обучат и трудоустроят на предприятия оборонного комплексаСмотреть фотографии
07:42
Волгоградстат зафиксировал снижение стоимости шашлыкаСмотреть фотографии
21:18
В Волгограде родным погибших героев СВО вручили 11 орденов МужестваСмотреть фотографии
 