Общество

Знак «Рубеж Сталинградской доблести» высотой 10 метров за 9 млн рублей установят в станице Клетской

Общество 01.09.2023 16:01
0
01.09.2023 16:01

В Клетском районе Волгоградской до конца текущего года планируют установить знак «Рубеж Сталинградской доблести».  Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов. Изготовление знака и его установка обойдутся в сумму порядка 9 миллионов рублей. 

Конкурс по отбору компании, которая изготовит памятный знак, объявлен на «Госзакупках» сегодня, 1 сентября. Согласно проекту госконтракта, фирма, выигравшая аукцион, заключит его с администрацией Клетского района Волгоградской области. Установить памятный знак планируют в станице Клетской на улице Луначарского, 27В – рядом с районной администрацией. 

Памятный знак, как указано в документации, должен быть изготовлен из коричневого гранита, добытого на Дымовском месторождении в Ленинградской области.  При этом исполнитель госконтракта должен будет согласовать с администрацией оттенок камня. На самом памятном знаке должны присутствовать: изображение медали «За оборону Сталинграда» и бронзовая плита размером 1100 на 1700 мм с  гербом Волгоградской области и текстом:  «ЗАКОН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ №31 ОД» «О ПРИСВОЕНИИ СТАНИЦЕ КЛЕТСКОЙ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  «РУБЕЖ СТАЛИНГРАДСКОЙ ДОБЛЕСТИ». В ЗНАК ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ» «ЖИТЕЛЕЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 ГОДОВ, ЗА МУЖЕСТВО, СТОЙКОСТЬ И МАССОВЫЙ ГЕРОИЗМ, ПРОЯВЛЕННЫЕ ЗАЩИТНИКАМИ ОТЕЧЕСТВА В ХОДЕ ОЖЕСТОЧЕННЫХ СРАЖЕНИЙ, ПРОХОДИВШИХ В ПЕРИОД СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ НА КЛЕТСКОМ НАПРАВЛЕНИИ, ПРИСВОИТЬ СТАНИЦЕ КЛЕТСКОЙ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РУБЕЖ СТАЛИНГРАДСКОЙ ДОБЛЕСТИ».  Под этим текстом должна быть нанесена подпись: «Герой Российской Федерации, Губернатор А.И.Бочаров». И дата: 25 АПРЕЛЯ 2023 г. 

Украшать памятный знак будет барельеф с двумя позолоченными  лавровыми ветвями. Согласно проекту, подготовленному компанией «Инжир», высота памятного знака составит от основания до верхней точки ровно 10 метров. 

Начальная, она же максимальная, стоимость контракта составляет 9 186 666 рублей. Однако, по итогам конкурса она, ответим, может оказаться существенно ниже. 

Напомним, что почетное звание «Рубеж Сталинградской области» станице Клетской, а также городам Котельниково и Серафимович присвоили в начале 2023 года. 9 Мая губернатор Андрей Бочаров в торжественной обстановке передал главам населенных пунктов соответствующие грамоты. 

Также сообщалось, что Клетской, Серафимовичу и Котельниково из областного бюджета выделят по 10 млн рублей. Именно на эти деньги в муниципалитетах установят памятные знаки, а также проведут благоустройство. 

Фото: проектная документация компании "Инжир"

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.09.2023 17:04
Общество 01.09.2023 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2023 16:47
Общество 01.09.2023 16:47
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 15:56
Общество 01.09.2023 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 14:16
Общество 01.09.2023 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 13:22
Общество 01.09.2023 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 12:59
Общество 01.09.2023 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 12:54
Общество 01.09.2023 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 12:33
Общество 01.09.2023 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2023 11:52
Общество 01.09.2023 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 11:10
Общество 01.09.2023 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 09:45
Общество 01.09.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 08:37
Общество 01.09.2023 08:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 07:42
Общество 01.09.2023 07:42
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2023 21:18
Общество 31.08.2023 21:18
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2023 21:17
Общество 31.08.2023 21:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:04
При поддержке АО «КАУСТИК» началось обучение по федеральному проекту «Профессионалитет»Смотреть фотографии
16:47
«Волгоград почти очистили»: регоператор подвел итоги первого месяца в регионеСмотреть фотографии
16:01
Знак «Рубеж Сталинградской доблести» высотой 10 метров за 9 млн рублей установят в станице КлетскойСмотреть фотографии
15:56
«Многие уйдут из этой сферы»: волгоградские таксисты прогнозируют дефицит свободных машин и рост цен на услугиСмотреть фотографии
15:42
Троих юных участников погрома на вокзале в Петров Вале отдали под судСмотреть фотографии
14:16
СК: еще одна сирота из Волгограда обратились к Александру БастрыкинуСмотреть фотографии
14:13
Банк Уралсиб упростил процесс оформления электронных закладныхСмотреть фотографии
13:22
РПН: территорию Волгограда обработают от крысСмотреть фотографии
12:59
Андрей Бочаров поздравил школьников с Днем знанийСмотреть фотографии
12:54
Мэрии Волгограда выставили счёт после нападения бездомной собаки на ребенкаСмотреть фотографии
12:50
Большинство делают покупки к школе онлайн и тратят до 30 тысяч рублей – опрос Tele2Смотреть фотографии
12:33
В ЮФО 36% водителей готовы ремонтировать авто с использованием б/у запчастейСмотреть фотографии
11:52
Перевозчикам дали право определять плату за проезд в электричках кошек и собакСмотреть фотографии
11:10
«Уехали, но со скрипом»: волгоградцы встретили 1 Сентября на переполненных остановкахСмотреть фотографии
10:08
Трех человек забрали в больницу из пассажирского автобуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде ищут пропавшего две недели назад 25-летнего парняСмотреть фотографии
09:33
«Подумала, что придётся терпеть 10 лет»: волгоградцы вспомнили трогательные и курьезные истории о 1 сентябряСмотреть фотографии
09:16
В Дзержинском районе за 1 миллион зачистят 10 свалок: список адресовСмотреть фотографии
09:14
Сады Придонья успешно защитили свои интересы во второй инстанции судаСмотреть фотографии
08:37
В Волжском присмотренную китайцами землю отдали под жилую застройкуСмотреть фотографии
08:03
Волгоградских безработных обучат и трудоустроят на предприятия оборонного комплексаСмотреть фотографии
07:42
Волгоградстат зафиксировал снижение стоимости шашлыкаСмотреть фотографии
21:18
В Волгограде родным погибших героев СВО вручили 11 орденов МужестваСмотреть фотографии
21:17
Главу Михайловки позвали прокатиться по разбитой дороге к школе 1 сентябряСмотреть фотографииCмотреть видео
20:21
«Я нечаянно»: в Волгограде задержали выстрелившего в бездомную собаку мужчинуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
В Волгограде 1 сентября начнутся выборы депутатов ЛНР и ДНРСмотреть фотографии
19:01
«Будут все переделывать»: к срочному ремонту дырявого водовода в Котово приступил новый подрядчикСмотреть фотографии
18:24
Суд отказал волгоградцу в споре с ЦУМом, а ЦУМу – в споре с волгоградцемСмотреть фотографии
17:48
Платную парковку на 228 мест организуют в центре Волгограда. Названа стоимость часаСмотреть фотографии
17:19
Красавицей земного шара стала 4-летняя Мария из Волгоградской областиСмотреть фотографии
 