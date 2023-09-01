В Клетском районе Волгоградской до конца текущего года планируют установить знак «Рубеж Сталинградской доблести». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов. Изготовление знака и его установка обойдутся в сумму порядка 9 миллионов рублей.

Конкурс по отбору компании, которая изготовит памятный знак, объявлен на «Госзакупках» сегодня, 1 сентября. Согласно проекту госконтракта, фирма, выигравшая аукцион, заключит его с администрацией Клетского района Волгоградской области. Установить памятный знак планируют в станице Клетской на улице Луначарского, 27В – рядом с районной администрацией.

Памятный знак, как указано в документации, должен быть изготовлен из коричневого гранита, добытого на Дымовском месторождении в Ленинградской области. При этом исполнитель госконтракта должен будет согласовать с администрацией оттенок камня. На самом памятном знаке должны присутствовать: изображение медали «За оборону Сталинграда» и бронзовая плита размером 1100 на 1700 мм с гербом Волгоградской области и текстом: «ЗАКОН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ №31 ОД» «О ПРИСВОЕНИИ СТАНИЦЕ КЛЕТСКОЙ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РУБЕЖ СТАЛИНГРАДСКОЙ ДОБЛЕСТИ». В ЗНАК ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ» «ЖИТЕЛЕЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 ГОДОВ, ЗА МУЖЕСТВО, СТОЙКОСТЬ И МАССОВЫЙ ГЕРОИЗМ, ПРОЯВЛЕННЫЕ ЗАЩИТНИКАМИ ОТЕЧЕСТВА В ХОДЕ ОЖЕСТОЧЕННЫХ СРАЖЕНИЙ, ПРОХОДИВШИХ В ПЕРИОД СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ НА КЛЕТСКОМ НАПРАВЛЕНИИ, ПРИСВОИТЬ СТАНИЦЕ КЛЕТСКОЙ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РУБЕЖ СТАЛИНГРАДСКОЙ ДОБЛЕСТИ». Под этим текстом должна быть нанесена подпись: «Герой Российской Федерации, Губернатор А.И.Бочаров». И дата: 25 АПРЕЛЯ 2023 г.

Украшать памятный знак будет барельеф с двумя позолоченными лавровыми ветвями. Согласно проекту, подготовленному компанией «Инжир», высота памятного знака составит от основания до верхней точки ровно 10 метров.

Начальная, она же максимальная, стоимость контракта составляет 9 186 666 рублей. Однако, по итогам конкурса она, ответим, может оказаться существенно ниже.

Напомним, что почетное звание «Рубеж Сталинградской области» станице Клетской, а также городам Котельниково и Серафимович присвоили в начале 2023 года. 9 Мая губернатор Андрей Бочаров в торжественной обстановке передал главам населенных пунктов соответствующие грамоты.

Также сообщалось, что Клетской, Серафимовичу и Котельниково из областного бюджета выделят по 10 млн рублей. Именно на эти деньги в муниципалитетах установят памятные знаки, а также проведут благоустройство.

Фото: проектная документация компании "Инжир"

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»