Общество 30.08.2023 18:02
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30.08.2023 18:02
Город Котово в Волгоградской области 4 сентября с проверкой в связи с перебоями в водоснабжении этого населенного пункта посетит первый заместитель прокурора региона Светлана Чиженькова.
- Будет осуществлен выезд в г. Котово, где с 11.00 до 12.00 часов будет проведена встреча с представителями органов местного самоуправления района и города, коммунальных и подрядных организаций, осуществляющих эксплуатацию и ремонт аварийных сетей, а также местного жителями, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По ее словам, записаться на эту встречу нужно по телефонам: 8(84455)-2-22-65, 8(8442)-31-04-10.
Напомним, что ранее из-за многочисленных коммунальных аварий и отсутствия воды в Котово по поручению главы СК России Александра Бастрыкина также была организована проверка.
На днях в Котово был введен режим повышенной готовности из-за бесконечных аварий на водоводе и риска срыва отопительного сезона.
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