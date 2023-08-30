



Город Котово в Волгоградской области 4 сентября с проверкой в связи с перебоями в водоснабжении этого населенного пункта посетит первый заместитель прокурора региона Светлана Чиженькова.

- Будет осуществлен выезд в г. Котово, где с 11.00 до 12.00 часов будет проведена встреча с представителями органов местного самоуправления района и города, коммунальных и подрядных организаций, осуществляющих эксплуатацию и ремонт аварийных сетей, а также местного жителями, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, записаться на эту встречу нужно по телефонам: 8(84455)-2-22-65, 8(8442)-31-04-10.

На днях в Котово был введен режим повышенной готовности из-за бесконечных аварий на водоводе и риска срыва отопительного сезона.

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