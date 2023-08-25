По поручению Бастрыкина организована проверка в Котово Волгоградской области





Следственным управлением СК России организована проверка в городе Котово. По данным Информационного центра СК России, на проблему города Волгоградской области обратил внимание после сообщений в СМИ глава СКР Александр Бастрыкин.

– Внимание главы СК России Александра Ивановича Бастрыкина обращено на публикации в социальной сети и СМИ о длительных перебоях с качественным водоснабжением жителей города Котово Волгоградской области. Граждане более восьми лет не могут полноценно использовать жизненно важный ресурс в бытовых целях и вынуждены набирать воду из близлежащего водоема. До настоящего времени водопровод не отремонтирован, – сообщают в ИЦ СКР. – Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании процессуальной проверки – о ее результатах.

Исполнение поручения Александра Бастрыкина, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Около часа назад, добавим, глава Котовского района Сергей Чумаков объявил о режиме повышенной готовности в связи со сложившейся в Котово ситуацией, а также из-за угрозы срыва старта отопительного сезона в текущем году. По его словам, данная мера позволит администрации Котово оперативно принимать решения по ремонтно-восстановительным работам.

На текущей неделе в Котово прибыла делегация из Волгограда. Сразу после этого к местным жителям обратилась глава райцентра Наталья Ефимченко. Чиновника записала видеообращение, предложив землякам набраться терпения.