Глава района Чумаков объяснил причины введения в Котово режима повышенной готовности









В Волгоградской области глава Котовского района Сергей Чумаков объяснил, для чего в городе Котово с 24 августа был введен режим повышенной готовности, передает V102.RU.

- Режим повышенной готовности (не путайте, это не режим чрезвычайной ситуации) введён для того, чтобы быстрее закончить замену труб водоснабжения в границах улиц 60 лет ВЛКСМ, 9 - Мира, 187 - Мира, 183, Мира, 147-155 и подготовить город к отопительному сезону качественно и в срок. Общая протяжённость подлежащих замене труб водовода составит 1088 метров, - сообщил глава района в своем Telegram-канале.

Чумаков также напомнил, что Котово участвует в федеральном проекте «Чистая вода», в рамках которого ведутся работы по реконструкции сооружений по очистке воды в хуторе Филино Даниловского района.

- Срок окончания работ – декабрь 2024 года. В этом году по программе модернизации коммунальной инфраструктуры начнутся работы по реконструкции линейной части водовода протяженностью 37,4 км. Срок окончания работ – конец 2024 года, - сообщил глава района.

- Уважаемые жители! Принятые нами меры направлены на скорейшее устранение проблем и обеспечение жителей Котово качественным водоснабжением, - заключил Чумаков.

Напомним, в городе Котово перебои с водоснабжением наблюдались давно, но в последнее время приобрели угрожающий городу масштаб. Жители стали массово сообщать об ужасном качестве воды, которая течет из кранов с грязью и водорослями, или и вовсе на отсутствие какого-либо водоснабжения. Накануне Котово посетила делегация чиновников из Волгограда. На проблему с водоснабжением жителей этого города обратил внимание и председатель СК России Александр Бастрыкин. Организована процессуальная проверка.

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