Происшествия 30.08.2023 12:08
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30.08.2023 12:08
Полицейские задержали в городе Михайловка Волгоградской области 48-летнего мужчину, который измывался над бывшей женой и насильно колол ей наркотики. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, задержанный неоднократно судим.
Установлено, что к бывшей 36-летней супруге он пришел, находясь в состоянии наркотического опьянения. Избив женщину, он привязал ее к батарее и вколол несколько инъекций с наркотическим веществом.
Пострадавшая больше суток находилась в подавленном состоянии. Когда бывший супруг ушел, она пришла в себя, освободилась и позвонила родственнице, которая и вызвала полицию.
- Медики диагностировали у потерпевшей многочисленные ушибы и следы от инъекций, а также обнаружили в организме содержание наркотического средства - N-метилэфедрона, - рассказали в главке.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за склонение к потреблению наркотических средств. Санкция ч. 2 ст. 230 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. Задержанного заключили под стражу.
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