В Волгограде нашли живым и здоровым пропавшего двухметрового мужчину

Общество 30.08.2023 08:19
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30.08.2023 08:19
Благополучно закончились поиски пропавшего в Волгограде 21 июля мужчины. Как сообщили V102.RU в поисковой организации «Оберег», где занимались поисками 48-летнего Романа К., мужчина двухметрового роста нашелся живым и здоровым.В организации пояснили, что волгоградец стал жертвой обстоятельств. Он нечаянно утопил телефон, после чего ему поступило предложение о трудоустройстве, однако на новом месте работы возникли проблемы. Сообщить о своем местонахождении он не мог долгое время по этим причинам.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о пропавшем 43-летнем мужчине со шрамом, который отправился с Нижнего Тракторного к маме на Спартановку и бесследно исчез.
Фото поисковой группы "Оберег" VK.com
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