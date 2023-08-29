Общество

Память медиков сталинградского эвакогоспиталя увековечат в Волгограде

Общество 29.08.2023 20:30
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29.08.2023 20:30


Мемориальную табличку на фасаде здания, где в годы Великой Отечественной войны спасали раненых защитников Сталинграда, установят в Красноармейском районе по просьбе жителей ТОС «Водники». Как сообщили V102.RU  в гордуме, соответсвующий проект решения поступил от администрации Волгограда.
Эвакуационный госпиталь НКЗ №5466 располагался на сталинградской станции Сарепта в двух корпусах бывшей железнодорожной школы №2 и детских яслях. Госпиталь был рассчитан на 300 коек, здесь же находилась и поликлиника. Речь идет об увековечивании памяти врачей и медсестер госпиталя
Проект решения направлен в КСП Волгограда и правовой отдел гордумы для подготовки заключений. Ранее ходатайства были поддержаны комиссией по рассмотрению материалов об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городе-герое Волгограде.

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