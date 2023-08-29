



Мемориальную табличку на фасаде здания, где в годы Великой Отечественной войны спасали раненых защитников Сталинграда, установят в Красноармейском районе по просьбе жителей ТОС «Водники». Как сообщили V102.RU в гордуме, соответсвующий проект решения поступил от администрации Волгограда.

Эвакуационный госпиталь НКЗ №5466 располагался на сталинградской станции Сарепта в двух корпусах бывшей железнодорожной школы №2 и детских яслях. Госпиталь был рассчитан на 300 коек, здесь же находилась и поликлиника. Речь идет об увековечивании памяти врачей и медсестер госпиталя

Проект решения направлен в КСП Волгограда и правовой отдел гордумы для подготовки заключений. Ранее ходатайства были поддержаны комиссией по рассмотрению материалов об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городе-герое Волгограде.



