Общество

До 23 сентября оставили под замком леса Волгоградской области

Общество 28.08.2023 20:32
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28.08.2023 20:32


В Волгоградской области продлен запрет на посещение лесов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный в открытом доступе приказ облкомприроды, въезжать на транспорте, разводить костры и проводить работы, не связанные с лесохозяйственной деятельностью, нельзя в регионе до 23 сентября. 

Напомним, что в Волгоградской области с 5 июля введен особый противопожарный режим. В случае нарушений сумма наложенного штрафа возрастает вдвое. 

Так, за нарушение требований особого противопожарное режима налагается штраф: на граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 40 до 60 тысяч рублей.

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