До 23 сентября оставили под замком леса Волгоградской области





В Волгоградской области продлен запрет на посещение лесов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный в открытом доступе приказ облкомприроды, въезжать на транспорте, разводить костры и проводить работы, не связанные с лесохозяйственной деятельностью, нельзя в регионе до 23 сентября.

Напомним, что в Волгоградской области с 5 июля введен особый противопожарный режим. В случае нарушений сумма наложенного штрафа возрастает вдвое.

Так, за нарушение требований особого противопожарное режима налагается штраф: на граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 40 до 60 тысяч рублей.