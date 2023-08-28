Глава СКР Бастрыкин осчастливил 20-летнюю жительницу Волгограда





Жительница Волгограда, 20-летняя Лиана (имя изменено, – Прим.ред.) выразила благодарность главе СК России Александру Бастрыкину за оказание помощи в получении долгожданной квартиры. Историю волгоградки рассказали в Информационном центре СКР.

– В Приемную председателя СК России А.И. Бастрыкина «ВКонтакте» обратилась 20-летняя девушка из Волгограда, которая сообщила о нарушении ее жилищных прав. Муниципальные чиновники не принимали мер к выдаче ей как лицу из числа детей, оставшихся без попечения родителей, положенного по закону жилого помещения, – сообщили в ИЦ СКР. – До этого Лиана пыталась решить эту проблему самостоятельно: встала, как полагается, на соответствующий учет, а два года назад обратилась в суд, который защитил ее права. Но четырехзначный порядковый номер в очереди на получение жилья сбивал с толку. А из местной администрации, на которую Фемида возложила обязанность предоставить девушке благоустроенное жилье, ей сообщили, что вопрос с обеспечением жилья будет решен «исходя из объема финансирования». Решение суда исполнять никто не спешил.

Уточняется, что Александр Бастрыкин поставил на личный контроль сложную ситуацию волгоградки, а в СУ СК России по Волгоградской области по результатам проверки возбудили уголовное дело.

Как уточняют в информационном центре, в 2008 году родную мать Лианы лишили родительских прав, а она и другие дети оказались в детском доме. Через некоторое время Лиану взяли под опеку. В 2018 году она поступила в колледж и переехала в общежитии, окончив учебу, девушка сняла однокомнатную квартиру, так как дом, где она жила с матерью в одном из поселков Волгоградской области, сгорел.

Почти все деньги девушки уходили на аренду жилья и продукты.

– О создании семьи девушка даже и не помышляла, ведь понимала, что сначала нужно встать на ноги, решить вопрос со стабильным заработком и собственной жилплощадью. С последним ей помогли сотрудники Следственного комитета, – сообщают в ИЦ СКР. – Учитывая необходимость скорейшего разрешения проблемы обеспечения жилым помещением Лианы, а также других сирот, следователи инициировали внесение в региональное законодательство изменений. Предложения касались расширения форм и механизмов обеспечения жилищных прав этой социально незащищенной категории граждан. И вот спустя несколько месяцев, благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников ведомства, проблема разрешилась – Лиане предоставили однокомнатную квартиру в новом жилом комплексе Волгограда. Получив квартиру, девушка стала более уверенной в себе и нацелилась на поиск новой работы. И удача вновь ей улыбнулась – Лиана устроилась в перспективную местную фирму. Параллельно девушка занимается обустройством своего жилья – присматривает стильную мебель и предметы быта.

– А еще Лиана наконец-то позволила себе подумать о семейной жизни, ведь теперь ей так захотелось разделить уют домашних стен с тем, кто обязательно сделает ее жизнь еще счастливее, – добавляют в СК России.