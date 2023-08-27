В городе Котово Волгоградской области вместо деятельного решения накопившихся проблем отдельные представители власти в социальных сетях объявили «охоту на ведьм». Так, депутат Котовской районной думы Волгоградской области Ирина Миронова оказалась в центре скандала после ее поста на страничке детской школы искусств города Котово, которую она возглавляет уже много лет. Как сообщает V102.RU, Ирина Миронова обрушилась с критикой в адрес городского активиста Александра Касьянова. Последний известен в райцентре тем, что не дает покоя местным чиновникам, вынося на обсуждение общественности через СМИ замалчиваемые годами вопросы.
Так, в своем посте от 23 августа Ирина Миронова, явно путая хронологию, сообщает подписчикам группы музыкальной школы о том, что Касьянов развязал в соцсетях активную деятельность уже после того, как стало известно о выделении денег на ремонт водопровода. При этом депутат признает, что проблема не решалась десятки лет, а каждый новый глава манипулировал доверием жителей Котово.
– Проблема с водой. Всем известна практически о 100% изношенность котовского водопровода. Каждый житель испытал это на себе. Данная проблема обозначилась более 30 лет назад. Кто ею только не занимался. Всякий идущий на должность первого лица в районе, обещал котовчанам капитальный ремонт. Это был главный козырь. Все, к сожалению, оставалось на месте. Трубы износились, порывы участились. Естественно люди страдали, особенно летом без воды. И только недавно руководству района удалось договориться с губернатором о капитальном ремонте внешнего и внутреннего водовода. Району выделяется огромная сумма. Вся информация в свободном доступе. Казалось бы, появился свет в конце туннеля. Наконец начались работы. Параллельно с устранением порывов и поддержанием существующего водовода хотя бы в относительно рабочем состоянии. Именно в этом месте, главный координатор из контролера плавно переходит в манипулятора и хейтера. Возможно, он таким образом реализует себя. Возможно у него есть собственные практические цели. На это наводят методы его борьбы: акцентирует внимание на деталях, которые он считает важными, намеренно опускает положительные результаты работы администрации города, района, водоканала и наоборот многократно призывает котовчан и пользователей сайта, к обострению проблем, обращением губернатору, надзорные органы, президенту. Постоянно размещает ссылки. Есть ли у самого А. Касьянова опыт решения практических проблем? – говорится в первом сообщении, подписанном Ириной Мироновой, на странице муниципального учреждения.
– Используется бранная и ненормативная лексика. В любом случае, это никак не способствует решению обсуждаемых проблем. Критика становится хейтом и хайпом, – цитата из второго поста депутата.
Таким образом, Ирина Миронова дала свою оценку деятельности группы «Общественный контроль города Котово», в которой состоят несколько тысяч человек, где обсуждаются актуальные проблемы города, в частности, ситуация с водоснабжением, вопросы благоустройства, ремонта дорог и т.д.
Пост депутата уже вызвал критику подписчиков «Общественного контроля». Отреагировал на это и активист Александр Касьянов.
– Ирина Миронова опубликовала данный пост на странице муниципального учреждения в социальной сети, а не на своей личной страничке, где она может высказывать свое личное мнение сколько угодно, – заявил V102.RU Александр Касьянов. – Что я считаю недопустимым. Личное мнение Ирины Мироновой о группе «Общественный контроль города Котово» и обо мне не имеет никакого отношения к деятельности музыкальной школы, куда в том числе заходят дети и их родители. Ирина Федоровна таким образом вовлекает детей в политику? Мне бы не хотелось так думать. Поэтому я попросил удалить данный пост. Пока она этого не сделала, но в таком случае мне придется действовать по-другому.
Кроме того, считает Александр Касьянов, депутат Ирина Миронова нарушила ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»:
– Согласно закону, должностные лица должны соблюдать нормы современного литературного языка. Слова «хейт» и «хайп» относятся, скорее, к сленгу, но никак к не литературному языку, – считает Касьянов.
Между тем, депутат Ирина Миронова продолжает полемику в социальной сети муниципального учреждения на тему активиста и опубликовала пост, в котором создатель группы «Общественный контроль города Котово» усмотрел признаки нанесения ущерба чести, достоинству и репутации.
Корреспондент V102.RU позвонил Ирине Мироновой и поинтересовался, считает ли она уместным публикацию поста, осуждающего действия третьих лиц, не связанных с деятельностью музыкальной школы, в социальной сети муниципального учреждения, а также упоминание слэнга в данной информации ею, как представителем власти.
Ирина Федоровна заявила, что все это она считает уместным и подчеркнула, что она является филологом по образованию.
Затем беседа приобрела нервный характер со стороны собеседника корреспондента.
– Я имею право высказывать свою точку зрения, так как в группе «Общественный контроль города Котово» это не дают делать. Там еще не ту лексику допускают! Я вообще считаю эту группу «сектанством», и ваша «Высота 102» имеет наклонность к «сектанству», вы ведь с ними сотрудничаете. Все знают, какие в Котово проблемы, а он и его подписчики только критикуют, ничего не делают. Я всегда была в оппозиции к власти, когда были пожары в 2010 году, я руководила тушением. Я за то, чтобы проблемы конструктивно решать. Я уже столько негатива получила в свой адрес. И вообще, вы точно корреспондент? Вы кем угодно можете представиться. Почему я перед вами должна отчитываться? Вы что – надзорный орган? – неожиданно закончила разговор депутат.
Добавим, что под постом Ирины Мироновой котовчане просят ее как депутата не делить местное население на два лагеря – собственно самих горожан и чиновников-депутатов.
– Люди доведены до отчаяния! Про какие два лагеря вы говорите? Администрация и горожане? Предлагаю вам как депутату дать свои контакты, чтобы люди могли по каждой проблеме к вам обратиться, а вы её решали. Только решали, а не отписки бы писали. Как вам такое предложение? Лично у меня есть несколько вопросов, – такие сообщения оставляют жители Котово Ирине Мироновой.
Напомним, на днях в Котово был введен режим повышенной готовности из-за проблем с водоснабжением и опасности срыва отопительного сезона. Кроме того, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в причинах, из-за которых в Котово происходят постоянные порывы на сетях, в результате чего жители неделями сидят без воды. Эти и другие проблемы поднимали и обсуждали жители Котово в том числе в группе «Общественный контроль города Котово».