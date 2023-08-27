В городе Котово Волгоградской области вместо деятельного решения накопившихся проблем отдельные представители власти в социальных сетях объявили «охоту на ведьм». Так, депутат Котовской районной думы Волгоградской области Ирина Миронова оказалась в центре скандала после ее поста на страничке детской школы искусств города Котово, которую она возглавляет уже много лет. Как сообщает V102.RU, Ирина Миронова обрушилась с критикой в адрес городского активиста Александра Касьянова. Последний известен в райцентре тем, что не дает покоя местным чиновникам, вынося на обсуждение общественности через СМИ замалчиваемые годами вопросы.

Так, в своем посте от 23 августа Ирина Миронова, явно путая хронологию, сообщает подписчикам группы музыкальной школы о том, что Касьянов развязал в соцсетях активную деятельность уже после того, как стало известно о выделении денег на ремонт водопровода. При этом депутат признает, что проблема не решалась десятки лет, а каждый новый глава манипулировал доверием жителей Котово.

– Проблема с водой. Всем известна практически о 100% изношенность котовского водопровода. Каждый житель испытал это на себе. Данная проблема обозначилась более 30 лет назад. Кто ею только не занимался. Всякий идущий на должность первого лица в районе, обещал котовчанам капитальный ремонт. Это был главный козырь. Все, к сожалению, оставалось на месте. Трубы износились, порывы участились. Естественно люди страдали, особенно летом без воды. И только недавно руководству района удалось договориться с губернатором о капитальном ремонте внешнего и внутреннего водовода. Району выделяется огромная сумма. Вся информация в свободном доступе. Казалось бы, появился свет в конце туннеля. Наконец начались работы. Параллельно с устранением порывов и поддержанием существующего водовода хотя бы в относительно рабочем состоянии. Именно в этом месте, главный координатор из контролера плавно переходит в манипулятора и хейтера. Возможно, он таким образом реализует себя. Возможно у него есть собственные практические цели. На это наводят методы его борьбы: акцентирует внимание на деталях, которые он считает важными, намеренно опускает положительные результаты работы администрации города, района, водоканала и наоборот многократно призывает котовчан и пользователей сайта, к обострению проблем, обращением губернатору, надзорные органы, президенту. Постоянно размещает ссылки. Есть ли у самого А. Касьянова опыт решения практических проблем? – говорится в первом сообщении, подписанном Ириной Мироновой, на странице муниципального учреждения.