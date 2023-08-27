Здравоохранение

«Ещё сутки ждут свою жертву в общественных местах»: врач рассказала, где волгоградцы могут подхватить вши

Здравоохранение 27.08.2023 14:55
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27.08.2023 14:55


От одного упоминания о вшах многие горожане начинают нервно почесывать голову. А, между тем, в начале учебного года от вспышек педикулеза не застрахованы ни дети, ни взрослые. О деликатной проблеме и ее решениях – в материале ИА «Высота102».
Педикулез – заболевание крайне неразборчивое. Для него не важен ни возраст, ни социальный статус человека.
- Вши сопровождают человечество на протяжении всего времени его существования, - рассказывает главный врач Волгоградского областного кожно-венерологического диспансера Татьяна Заклякова. – Их находят в самых известных на сегодняшний день древних захоронениях. И люди никогда не прекращали с ними бороться. Сначала их механически удаляли с помощью гребешков, потом в ход пошли различные химические препараты, которые подчас вредили самому человеку не меньше, чем вшам. Педикулез распространен во всех странах мира и затрагивает все слои населения. Вшами можно инфицироваться случайно, а не только при плохой гигиене – например, откинувшись на подголовник в вагоне поезда или занимаясь контактными видами спорта на ковре. Заболевание встречается у обоих полов, и все же девочки болеют чаще мальчиков.
Найти проблему на свою голову легче всего, посидев рядом с больным человеком, расчесав волосы его расческой или накинув чужой шарф. Однако риски заражения не исключены и в общественных местах.
- Жизненный цикл вшей от гниды до взрослой особи составляет 25-35 дней. Вши передаются от волоса к волосу, они не умеют прыгать и летать от одного человека к другому без прямого контакта. Ими также невозможно заразиться от домашних питомцев или диких животных. Тем более, они не возникают сами по себе на почве стресса, - отмечает главный внештатный специалист по дерматовенерологии облздрава. – Однако паразиты могут передвигаться со скоростью 23 сантиметра в секунду. В общественных местах они выживают и дожидаются носителя в течение нескольких суток – головная – сутки, а платяная – до трех суток.
На первых порах волгоградцы могут не заметить симптомов педикулеза. Но вскоре зараженный уже не сможет пропустить проблему – от постоянного раздражающего зуда  пациенты в прямом смысле лишаются сна.
- В первое время симптомы педикулеза могут быть скрытыми. Это связано с особенностями развития вши и относительно малым количеством особей на первых стадиях заболевания. Но дальше у человека появляется кожный зуд. При поражении платяными вшами или при педикулезе головы, как правило, появляются красноватые пятна, папулы, заполненные прозрачной жидкостью. При расчесывании они легко вскрываются и трансформируются в рубцы. При активном процессе возможно склеивание волос серозно-гнойным экссудатом, а также поражение бровей и ресниц. Лобковые же вши оставляют за собой синюшные пятна, которые также могут загноиться, - объясняет Татьяна Заклякова. - Из-за такого нежеланного соседства человека преследует бессонница и невротические проявления.
Несмотря на неприятный диагноз, заразившимся педикулезом горожанам советуют не паниковать. По словам врача, современные препараты помогают избавиться от деликатной проблемы всего за несколько дней. И да – для этого совсем не обязательно сбривать волосы.
- Диагноз пугает многих пациентов, потому что в прежние времена при его лечении практиковались не самые деликатные методы. Например, бритье головы (нет волос - нет проблем) или обработка такими токсичными средствами, как дихлофос или керосин, - напоминает Татьяна Заклякова. – Сейчас же медицина предлагает широкий набор препаратов, способных справиться с педикулезом за один день – независимо от длины волос. Перед их использованием волгоградцам стоит обратиться в кожно-венерологический диспансер к дерматовенерологу, так как из-за массового и частого самостоятельного использования на территории России сформировалась высокая резистентность вшей к некоторым препаратам от паразитов. Врач назначит нужную дозировку с учетом возраста пациента и всех возможных противопоказаний.
После тщательного визуального осмотра и других методов исследования специалист также оценит эффективность обработки при головном и лобковом педикулёзе.

Виктория Чумакова

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