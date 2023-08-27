Экономика

Волгоградские работодатели задолжали сотрудникам 11,5 миллиона

Экономика 27.08.2023 07:32
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27.08.2023 07:32


В Волгоградской области долги по зарплате за месяц снизились на 400 тысяч рублей и составили 11,5 миллиона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата на 1 августа 2023 года, это самый большой показатель среди регионов ЮФО.
На втором месте по объему зарплатного долга перед сотрудниками оказался Севастополь – 9,5 миллиона рублей. Далее – Ростовская область, где долг равен 8,2 миллиона рублей. Меньше всего этот показатель в Адыгее – здесь работникам не выплатили 400 тысяч рублей.


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