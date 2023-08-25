В Волгограде снесут еще два аварийных дома в Кировском районе





В Кировском районе Волгограда готовятся к сносу еще двух аварийных домов, жильцы которых уже сменили прописку. По информации администрации Волгограда, в ближайшее время будет подписан контракт на демонтаж зданий №25 по ул. Воронкова и №65 на тер. пос. Саши Чекалина.

– Подрядчику предстоит провести комплекс работ по демонтажу зданий и планировке территорий на площади порядка 1000 квадратных метров, – уточняют в мэрии. – Ранее из этих домов были переселены порядка 50 человек. Дом №65 по ул. Саши Чекалина был расселен в рамках региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Жильцы дома №25 по ул. Воронкова были переселены в рамках ранее действовавшей программы по расселению из аварийного жилья.

В городской администрации уточняют, что бывшие жильцы домов переехали в новое жилье или получили денежные компенсации.

По последним данным, в Волгограде с 2019 года из аварийных домов переселено свыше 4500 горожан, до сентября 2025 года из 253 многоквартирных домов будут переселены порядка 10 тысяч человек.