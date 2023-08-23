Общество

Бочаров возложил цветы к мемориалу жертвам ковровой бомбардировки Сталинграда

Общество 23.08.2023 11:55
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23.08.2023 11:55


Губернатор Волгоградской области после заключительного заседания по делу о геноциде советского народа фашистами и их пособниками возложил цветы к мемориалу жертвам ковровой бомбардировки 23 августа 1942 года. Как сообщает ИА «Высота 102», к  памятнику на ул. Чуйкова Андрей Бочаров прибыл в сопровождении главы города Владимира Марченко и представителя поколения детей Сталинграда Тамары Колбасиной. 

После возложения Бочаров дал комментарий представителям СМИ, оценив итог громкого судебного процесса. 

Сегодня состоялось по-настоящему историческое решение. В год 80-летия  Победы советского народа в Сталинградской битве принято решение о признании геноцидом уничтожение жителей Сталинградской области, нашего непокоренного Сталинграда, во время Великой Отечественной войны. Фашисты, их союзники и пособники, уничтожали жителей, эвакуированных граждан. Уничтожали безжалостно. Они грабили наши города и села, издевались. И сегодня, про прошествии 80 лет, суд Волгоградской области принял абсолютно справедливое решение признать зверства немцев и союзников, пособников и предателей нашей родины геноцидом и преступлением против человечества. очень правильное историческое решение принято тогда, когда наши участники тех событий еще живы. Это люди, которые на себе ощутили зверства фашистов, – сказал губернатор  Волгоградской области, отдельно подчеркнув, что основу пособников фашистов и предателей родины в годы ВОВ составляли украинские националисты. 


– Историческая справедливость восстановлена. Дана правовая оценка на все времена, – отметил Андрей Бочаров.  

Обращаясь к Тамаре Колбасиной, Андрей Бочаров поблагодарил ее за активное участие в восстановлении исторической справедливости. 

Будем продолжать работу по восстановлению имен безвинно убитых на территории Сталинградской области и Сталинграда, – пообещал глава Волгоградской области.

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