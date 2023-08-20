В Волгоградской области военные посадили неизвестный беспилотник

В Волгоградской области военнослужащие подразделений РЭБ и ПВО перехватили управление беспилотником. Как сообщает V102.RU, дежурные силы по ПВО обнаружили разведывательные БЛА на высотах от 30 до 500 метров.

— Военнослужащими зенитно-ракетного подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа во взаимодействии с подразделением радиоэлектронной борьбы (РЭБ) проведена тренировка по обнаружению и подавлению беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника на полигоне Прудбой, — пояснили информагентству в пресс-службе Южного военного округа. — Разведывательное беспилотники условного противника обнаружили с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска-М1».

Расчеты РЭБ создали радиоэлектронные помехи различной сложности, подавили каналы управления и передачи мультимедийной информации, чтобы привело к принудительной посадке беспилотника. Занятия отрабатывались, как в дневное, так и в ночное время суток. В тренировке задействовали около 50 военнослужащих ЮВО и 10 единиц спецтехники.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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