Военнослужащие забросали гранатами лощины и овраги под Волгоградом









Гранатометчики прошли боевую подготовку на общевойсковом полигоне в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие совершенствовали навыки стрельбы из автоматических гранатометов по целям, находящимся в лощинах и оврагах на расстоянии до 1,7 тыс.м.

Перед этим проводилась разведка целей, расчет поправок на внешние условия, чтобы максимально поразить технику условного противника и живую силу.

Стрельбы велись в дневное и ночное время из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.

Фото: пресс-служба ЮВО



