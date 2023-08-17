Военнослужащие забросали гранатами лощины и овраги под Волгоградом

Общество 17.08.2023 10:37
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17.08.2023 10:37
Гранатометчики прошли боевую подготовку на общевойсковом полигоне в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие совершенствовали навыки стрельбы из автоматических гранатометов по целям, находящимся в лощинах и оврагах на расстоянии до 1,7 тыс.м.
Перед этим проводилась разведка целей, расчет поправок на внешние условия, чтобы максимально поразить технику условного противника и живую силу.
Стрельбы велись в дневное и ночное время из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.
Фото: пресс-служба ЮВО
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