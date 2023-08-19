В мэрии Волгограда место уволенного Земцова займет Сергей Комлев

Общество 19.08.2023 16:56
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19.08.2023 16:56
Исполняющим обязанности главы департамента городского хозяйства Волгограда назначен Сергей Комлев. В мэрии подтвердили V102.RU факт назначения чиновника на эту должность после увольнения Виталия Земцова. Ранее Сергей Комлев работал заместителем руководителя департамента городского хозяйства.Напомним, накануне стало известно об отставке Виталия Земцова. Он покинул должность по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.
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