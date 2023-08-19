Общество

«Скоро будут лягушки»: жителей Котово шокировали вытекающие из кранов водоросли

Общество 19.08.2023 09:01
0
19.08.2023 09:01


Инспекция госжилнадзора Волгоградской области отреагировала на вопиющую ситуацию с грязевыми потоками, которые вытекали из кранов жителей Котово 17 августа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство,   МУП «Котово-Водоканал» объявлено предостережение о соблюдении обязательных требований в части перерасчета платы за воду, предоставленную ненадлежащего качества.
- Исполнитель, допустивший нарушение качества предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества и с перерывами, превышающими установленную продолжительность, обязан произвести перерасчет размер платы за такую услугу в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения от оплаты такой услуги, - поясняется в заявлении ГЖИ.

Напомним, V102.RU сообщало об очередном возмутительном факте, когда после устранения новой аварии на водоводе вместо воды люди получили грязную жижу, которая моментально забила все фильтры. Горожане сравнили эту субстанцию с той жижей, в которой любят обитать свиньи, и выразили возмущение тем, что они должны будут еще и оплатить такую «воду».
Между тем, и в настоящее время ситуация с качеством воды в Котово изменилась мало. Жители публикуют в соцсетях шокирующие фото, как, например, вынуждены купать детей в жиже темного цвета.
- Ребенок спрашивает, мама, почему такая вода? А что мне ему ответить? – делится одна из жительниц.
А другая пыталась промыть под такой водой куриную грудку. В итоге куриное мясо посинело, а волокна пропитались водорослями.
- Теперь совсем, как в болоте. Осталось еще лягушек увидеть в раковинах, - иронизируют жители.

Возмущенные котовчане уже начали отправлять гневные сообщения на сайт президента. В то же время в некоторых домах нет даже такой, болотной, воды.
При этом они ждут, что на ситуацию хоть как-то отреагирует Роспотребнадзор. Несколько месяцев назад, когда в Котово текла вода цвета кофе, были отобраны пробы лишь тогда, когда она стала более прозрачной.
- Мы понимаем, почему они не шевелятся. Боятся, что мы узнаем всю правду о том, что нам подают вместо воды. Лучше закрыть глаза и сделать вид, что ничего ужасного не происходит, - предполагают горожане.
Фото телеграм-канала "Общественный контроль города Котово"


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.08.2023 11:56
Общество 19.08.2023 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2023 11:49
Общество 19.08.2023 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2023 11:31
Общество 19.08.2023 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2023 10:16
Общество 19.08.2023 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2023 08:35
Общество 19.08.2023 08:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.08.2023 07:38
Общество 19.08.2023 07:38
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 21:16
Общество 18.08.2023 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 20:50
Общество 18.08.2023 20:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 19:39
Общество 18.08.2023 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 19:05
Общество 18.08.2023 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 18:43
Общество 18.08.2023 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 18:09
Общество 18.08.2023 18:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.08.2023 17:30
Общество 18.08.2023 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 15:40
Общество 18.08.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 15:22
Общество 18.08.2023 15:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:22
Вячеслав Володин призвал развивать речной транспорт в городах на ВолгеСмотреть фотографии
11:56
«Из раны сочилась черная кровь»: мать укушенной гадюкой 11-летней волгоградки рассказала о пережитом ужасеСмотреть фотографии
11:49
«Надо потерпеть»: Волгоградская область оказалась во власти турецкой жарыСмотреть фотографии
11:31
Боец «Сталинграда» из Волгограда стал православным на передовой СВОСмотреть фотографии
10:16
Андрей Бочаров проведет субботу в больницеСмотреть фотографии
09:01
«Скоро будут лягушки»: жителей Котово шокировали вытекающие из кранов водорослиСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде второй раз потерялся 70-летний пенсионерСмотреть фотографии
08:35
Волгоградских водителей призвали к бдительности при пересечении железнодорожных переездовСмотреть фотографии
07:38
В Волгограде скончался актер НЭТ Сергей ВикторовСмотреть фотографии
21:16
ЦБ: в Волгоградской области черные кредиторы замаскировались под ломбардыСмотреть фотографии
20:50
Кабмин дал волгоградцам 28 праздничных дней в 2024 годуСмотреть фотографии
20:22
«Шов красивый и ничего не болит»: беременной волгоградке удалили аппендицит без общего наркозаСмотреть фотографии
19:39
Автомобилисту за час пришлось найти 181 тыс рублей из-за рейда приставов и ГАИ в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:05
Мэрию Волгограда покидает глава департамента городского хозяйства Виталий ЗемцовСмотреть фотографии
18:43
«Это загляденье какое-то»: россияне массово съезжаются на озеро лотосов под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:09
«Его рота выполнила задачу»: погибшего в СВО капитана Щетихина посмертно наградили орденом МужестваСмотреть фотографии
17:56
Разъяренная пенсионерка с винтовкой под Волгоградом угрожала убить соседаСмотреть фотографии
17:30
Мультимедийный куб установят на три дня на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
16:57
Потерявшую в ДТП детей и мужа пациентку доставили вертолетом в ВолгоградСмотреть фотографии
16:22
«На подъезде написано»: преступники подбираются к волгоградцам под видом УКСмотреть фотографии
15:40
«Фуры и пробки достали»: волгограцы опасаются транспортного коллапса 1 сентябряСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
ПСБ первым в России провел расчеты в цифровых рублях между бизнесом и физическим лицомСмотреть фотографии
15:22
В Волгоградской области 2 сентября изменят расписание пригородного поездаСмотреть фотографии
14:58
В центре Волгограда у дома на пр. Ленина на дороге образовался провалСмотреть фотографии
14:54
Стали известны подробности бесследного исчезновения 47-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
14:30
Эксперты: Почти у трети жителей ЮФО за последние два года выросли доходыСмотреть фотографии
14:04
«Доверились навигатору»: во время «охоты» на дальнобоев в Волгограде выписали 1600 штрафовСмотреть фотографии
13:14
«Поступил очень гуманно»: Делимханов оправдал избиение сыном Кадырова «нелюдя Журавеля»Смотреть фотографии
13:03
На Украине погиб 33-летний доброволец из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
СК: в Котово возбуждено уголовное дело после загрязнения Малой Казанки стокамиСмотреть фотографииCмотреть видео
 