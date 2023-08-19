«Скоро будут лягушки»: жителей Котово шокировали вытекающие из кранов водоросли





Инспекция госжилнадзора Волгоградской области отреагировала на вопиющую ситуацию с грязевыми потоками, которые вытекали из кранов жителей Котово 17 августа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, МУП «Котово-Водоканал» объявлено предостережение о соблюдении обязательных требований в части перерасчета платы за воду, предоставленную ненадлежащего качества. Инспекция госжилнадзора Волгоградской области отреагировала на вопиющую ситуацию с грязевыми потоками, которые вытекали из кранов жителей Котово 17 августа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, МУП «Котово-Водоканал» объявлено предостережение о соблюдении обязательных требований в части перерасчета платы за воду, предоставленную ненадлежащего качества.





Напомним, V102.RU сообщало об очередном возмутительном факте, когда после устранения новой аварии на водоводе вместо воды люди получили грязную жижу, которая моментально забила все фильтры. Горожане сравнили эту субстанцию с той жижей, в которой любят обитать свиньи, и выразили возмущение тем, что они должны будут еще и оплатить такую «воду».





Возмущенные котовчане уже начали отправлять гневные сообщения на сайт президента. В то же время в некоторых домах нет даже такой, болотной, воды.

Возмущенные котовчане уже начали отправлять гневные сообщения на сайт президента. В то же время в некоторых домах нет даже такой, болотной, воды.

- Исполнитель, допустивший нарушение качества предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества и с перерывами, превышающими установленную продолжительность, обязан произвести перерасчет размер платы за такую услугу в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения от оплаты такой услуги, - поясняется в заявлении ГЖИ.Между тем, и в настоящее время ситуация с качеством воды в Котово изменилась мало. Жители публикуют в соцсетях шокирующие фото, как, например, вынуждены купать детей в жиже темного цвета.- Ребенок спрашивает, мама, почему такая вода? А что мне ему ответить? – делится одна из жительниц.А другая пыталась промыть под такой водой куриную грудку. В итоге куриное мясо посинело, а волокна пропитались водорослями.- Теперь совсем, как в болоте. Осталось еще лягушек увидеть в раковинах, - иронизируют жители.При этом они ждут, что на ситуацию хоть как-то отреагирует Роспотребнадзор. Несколько месяцев назад, когда в Котово текла вода цвета кофе, были отобраны пробы лишь тогда, когда она стала более прозрачной.- Мы понимаем, почему они не шевелятся. Боятся, что мы узнаем всю правду о том, что нам подают вместо воды. Лучше закрыть глаза и сделать вид, что ничего ужасного не происходит, - предполагают горожане.