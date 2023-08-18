Фото телеграм-канала "Общественный контроль города Котово"
Общество 18.08.2023 08:30
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18.08.2023 08:30
Фото телеграм-канала "Общественный контроль города Котово"
Жителей Котово Волгоградской области в очередной раз шокировал вид воды, которая появилась в кранах после отключения ресурса. Как рассказали V102.RU горожане, накануне, 17 августа, водоканал проводил работы по замене запорной арматуры после очередного порыва на сети и котовчан предупредили о том, что воды не будет до восьми часов вечера.Вечером, действительно, из кранов что-то полилось. Это «что-то» было ужасающего вида – как-будто жидкая грязь. У людей моментально позабивались фильтры. Котовчане были в шоке от очередного унижения, которым они считают воду неподобающего качества, преподносимую как то, что можно пить, в чем можно стирать и купаться.
- В такой грязи лежали свиньи в деревне у моей бабушки, - делятся впечатлениями потрясенные котовчане. – Нам же это подают как воду, так еще и деньги за эту грязь берут!
При этом, как утверждают пользователи телеграм-канала "Общественный контроль города Котово", у многих горожан уже несколько недель нет и такой воды в кранах.Напомним, несколько месяцев назад котовчане пытались добиться проведения исследований качества воды, когда из кранов текла такая же жижа. Однако пробы были взяты уже после того, как грязь из кранов стала более прозрачной. Поэтому, считают горожане, озвученные результаты анализа оказались не такими шокирующими.
Фото телеграм-канала "Общественный контроль города Котово"
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