В Камышине простились с погибшим в СВО капитаном Александром Щетихиным

В Волгоградской области сегодня, 17 августа, проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции капитана Александра Щетихина. Как сообщает V102.RU, офицера похоронили на Аллее Славы в Камышине.

— Александр Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Александра Щетихина искренние соболезнования. Вечная память Герою! — сообщается в Telegram-канале администрации Камышина.

В свою очередь глава администрации Мазановского района Амурской области Михаил Пивень рассказал, что капитан Щетихин командовал ротой в зоне СВО.

— Александр Сергеевич, командуя ротой в зоне специальной военной операции на Украине, 24 июля 2023 года вместе со своим подразделением захватил позиции нацистов и закрепился на них. Но противник нанес артиллерийский удар по нашим воинам и, к сожалению, были потери. Погиб и Александр Сергеевич. Вечная слава герою. Судя по количеству боевых наград, мы понимаем, что капитан Щетихин с мужеством и героизмом выполнял свой воинский долг. Боевые товарищи отомстят за смерть своего командира нацистам, я в этом уверен. Выражаем соболезнования родным и близким, — написал в соцсетях глава районной администрации.

Известно, что Александр Щетихин окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске Амурской области. Служил в ВДВ. Неоднократно представлялся к государственным наградам.

Фото и коллаж: администрация Камышина, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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