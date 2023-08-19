Общество

«Из раны сочилась черная кровь»: мать укушенной гадюкой 11-летней волгоградки рассказала о пережитом ужасе

Общество 19.08.2023 11:56
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19.08.2023 11:56


После укуса гадюки нога 11-летней Рианы из Палласовского района Волгоградской области сильно распухла и посинела. Из свежей раны на голени сочилась черная кровь. Эта картина настолько напугала ребенка, что первые ночи в больнице она не могла заснуть. О нападении змеи и ее последствиях корреспондентам ИА «Высота102» рассказала мама школьницы. 

В начале августа Риана гостила у бабушки. В один из вечеров девочка выбежала на улицу за котенком, забыв включить свет на крыльце частного дома. В этот момент ее поразила жгучая боль в правой ноге. 

– Змея лежала на черном резиновом коврике у порога дома. Дочь не заметила гадюку, и та ее цапнула, – вспоминает мама девочки Алмагуль. – Ребенок в истерике забежала домой: «Меня укусила змея!». К счастью, бабушка не растерялась и тут же начала отсасывать яд из ноги. В молодости она жила в Казахстане, где среди песков и барханов «каждой твари по паре». Там и набралась опыта. 

Оказав первую помощь напуганной внучке, жительница Палласовского района тут же вызвала скорую. Одновременно женщина решила разобраться с обидчицей девочки. 

– Бабушка у нас не из робкого десятка. Она схватила деревянную швабру и погнала змею. Когда гадюка «нырнула» под порог, вынесла из дома чайник и окатила ее кипятком, – продолжает мама Рианы. – Вскоре за дочкой приехала скорая помощь. Сначала ее привезли в Палласовскую ЦРБ, а спустя два часа экстренно отправили в Волгоград – в детское отделение центра острых отравлений.  Этим же вечером дочери ввели сыворотку против яда гадюки.  

Из-за сильного отека 11-летняя девочка почти не вставала с кровати. Лишь спустя несколько дней школьница поборола страх и наступила на травмированную ногу. 

 Место укуса распухло до невозможности, – говорит Алмагуль. – К счастью, сейчас отек ушел, и дочь стала наступать на ножку. Конечно, лечение далось ребенку непросто. Страшно вспомнить, сколько уколов и систем ей ставили в обе руки. У Рианы не было аппетита, она сильно похудела. Но все же хорошо, что у этой истории не оказалось более серьезных последствий. Несколько дней назад нас выписали из больницы, и теперь мы продолжаем лечение дома.  

Семья пострадавшего ребенка опасается, что нападение гадюки вселит в Риану страх перед всей живностью. 

 У дочери был такой шок, что первые ночи в больнице она даже не могла уснуть. Мы не исключаем, что на этом фоне у нее могла развиться фобия. Теперь мы и сами побаиваемся змей, – признает Алмагуль. – Несмотря на это, будем общаться с дочкой и стараться избавить ее от страхов. 

По мнению волгоградского биолога Александра Попова, в большинстве случаев степные гадюки стараются обходить человека стороной. Однако бывают и исключения. 

 Из ядовитых змей в Палласовском районе водится только степная гадюка. От ее укусов не умирают, хотя, безусловно, это неприятно и страшно. Также в Волгоградской области можно увидеть занесенную в Красную Книгу гадюку Никольского. В отличие от степной, она вся черная, а кончик хвоста снизу – ярко-желтый. Она встречается в районе реки Медведица и Арчединско-Донских песков и дальше на запад. Гадюка Никольского крупнее степной, и, по идее, последствия ее укуса сильнее, – комментирует научный сотрудник ботанического сада ВГСПУ Александр Попов. – Если носить закрытую обувь и не хватать змею руками, риск укуса сводится к минимуму. Сама она нападать не будет – мы для нее опасны. В большинстве случаев рептилия просто зашипит и по возможности уползет. 

При укусе змеи врачи рекомендуют волгоградцам не полагаться на волю случая и обращаться в больницу. Отсасывать яд из раны горожанам стоит лишь в том случае, если на слизистой оболочке рта нет никаких травм. 

 Место укуса необходимо обработать антисептическим или мыльным раствором на водной основе. Следующим шагом нужно наложить стерильную повязку. Прижигание и накладывание жгута запрещено, – комментирует главный внештатный токсиколог Волгоградской области Сергей Ларионов. – До прибытия в больницу пострадавшую конечность нужно расположить выше туловища и обеспечить ее неподвижность. 

Месяц назад волгоградский Облздрав сообщал о том, что с начала сезона в центр острых отравлений поступили 17 укушенных гадюками пациентов. Среди них оказалось трое детей.

Автор: Виктория Чумакова 

Коллаж: семейный архив, Александр Попов

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