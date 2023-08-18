В Волгограде восстанавливают 16-метровый барельеф «58 дней в огне» на Доме Павлова

Общество 18.08.2023 10:49
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18.08.2023 10:49
Подрядная организация приступила к восстановительным работам на 16-метровом барельефе, установленном в память о героической обороне Дома Павлова в период Сталинградской битвы, передает V102.RU.
- Специалисты начали работы на верхней части барельефа - бетонных плитах карниза и парапета. Они отремонтируют сами плиты и металлические конструкции, после чего им предстоит восстановить кирпичную кладку барельефа, очистив ее от загрязнений, привести в порядок бетонные части скульптурного изображения, а также выполнить ряд других работ, - сообщили в администрации Волгограда.
Барельеф, на котором высечена фраза «58 дней в огне» и изображен защитник города, находится на торцевом фасаде исторического дома со стороны площади Ленина. В ходе его реконструкции подрядчик уделит особое внимание гидроизоляции конструкций и защите памятника от других неблагоприятных воздействий внешней среды.
Объект культурного наследия федерального значения «Дом Павлова» - передовой бастион обороны Сталинграда в 1942 году. Этот дом героически защищала группа бойцов 13-й Гвардейской дивизии под командованием сержанта Якова Павлова. В течение 58 дней они держали оборону в здании, которое стало для противника неприступной крепостью. После окончания Сталинградской битвы «Дом Павлова» был восстановлен одним из первых.
Сам барельеф выполнен из красного кирпича и серого бетона с добавлением серой гранитной крошки. Стена имитирует руины города со следами пуль и снарядов, на нее нанесены изображения символического лица воина и группы обороны. Внизу памятника на бетонной ленте есть мемориальная надпись.
Всего в Волгограде в 2023 году планируется обновить порядка 40 мемориалов.
Фото: администрации Волгограда
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