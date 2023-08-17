Общество

Мобилизованный упаковщик из Урюпинска Артур Юргилевич погиб в Херсонской области

Общество 17.08.2023 08:57
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17.08.2023 08:57


Урюпинцы проводят в последний путь участника СВО - пулеметчика мотострелкового взвода рядового Артура Юргилевича. Как сообщили V102.RU в администрации Урюпинска Волгоградской области, он погиб 4 августа 2023 года в Херсонской области, до конца выполнив свой воинский долг. 
Артуру было 26 лет. Он  родился и жил в Урюпинске. Закончив колледж бизнеса, отслужил срочную службу в армии. Перед отправкой в зону СВО работал в ОАО «Хоперская упаковка». Был призван  по мобилизации осенью 2022 года. У него осталась жена. 
- Выражаем глубокие искренние слова соболезнования родным и близким героя. Это огромная боль утраты. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах, - говорится в некрологе, опубликованным сегодня, 17 августа. 
Прощание с Артуром состоится в пятницу, 18 августа, в сквере Павших борцов. Отпевание пройдет в Покровском соборе. Похоронят воина в хуторе Попов. 
Фото телеграм-канала администрации Урюпинска

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