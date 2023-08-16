Общество 16.08.2023 08:07
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16.08.2023 08:07
В соцсетях районного дома культуры Котово Волгоградской области исправили изображение сербского флага на российский триколор. Произошло это благодаря внимательности местных жителей, которые обратили внимание на то, что вместо российского флага работники дома культуры использовали в рекламе мероприятия сербский, сообщает V102.RU.
При этом, напомним, афиша была посвящена анонсу праздничной программы «Это моя Россия, это моя страна!» в честь Дня государственного флага Российской Федерации и мероприятиям, которые должны пройти в парке культуры и отдыха Котово по этому поводу 20 августа.
На фото: стало и было
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