Общество

Сербский флаг поменяли на российский триколор на афише дома культуры Котово

Общество 16.08.2023 08:07
0
16.08.2023 08:07


В соцсетях районного дома культуры Котово Волгоградской области исправили изображение сербского флага на российский триколор. Произошло это благодаря внимательности местных жителей, которые обратили внимание на то, что вместо российского флага работники дома культуры использовали в рекламе мероприятия сербский, сообщает V102.RU. 
При этом, напомним,  афиша  была посвящена анонсу праздничной программы «Это моя Россия, это моя страна!» в честь Дня государственного флага Российской Федерации и мероприятиям, которые должны пройти в парке культуры и отдыха Котово по этому поводу 20 августа.

На фото: стало и было

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.08.2023 12:50
Общество 16.08.2023 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2023 11:49
Общество 16.08.2023 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2023 10:52
Общество 16.08.2023 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2023 10:42
Общество 16.08.2023 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2023 09:19
Общество 16.08.2023 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2023 07:46
Общество 16.08.2023 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2023 21:43
Общество 15.08.2023 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2023 20:49
Общество 15.08.2023 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2023 19:38
Общество 15.08.2023 19:38
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2023 17:52
Общество 15.08.2023 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2023 17:10
Общество 15.08.2023 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.08.2023 16:37
Общество 15.08.2023 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2023 15:37
Общество 15.08.2023 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2023 15:10
Общество 15.08.2023 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.08.2023 14:08
Общество 15.08.2023 14:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:50
Жители улицы в Волгограде за свой счет увековечили память советского снайпераСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области 23-летний пассажир погиб в перевернувшемся запорожцеСмотреть фотографии
11:49
Вдове погибшего на Украине волгоградца передали орден МужестваСмотреть фотографии
11:06
Под Волгоградом пьяный водитель перевернулся на «Ниве» и погубил пассажиркуСмотреть фотографии
10:52
А им все мало: утопивший в мусоре Волгоградскую область «Ситиматик» требует 731 млн рублейСмотреть фотографии
10:44
В Волжском завершаются работы по реконструкции и ремонту тепловых сетейСмотреть фотографии
10:42
Более 4 тысяч жителей московского региона переехали в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:24
Старые качели с детьми рухнули на игровой площадке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:03
В ночном пожаре в Волгоградской области дотла сгорел «Магнит»: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:36
АО «КАУСТИК» внедряет экологичные способы обращения с отходамиСмотреть фотографии
09:19
В Волгоградской области бесследно исчез седой мужчинаСмотреть фотографии
08:07
Сербский флаг поменяли на российский триколор на афише дома культуры КотовоСмотреть фотографии
07:46
В обладмине чиновникам Волгограда готовят «сюрприз» после вояжа с Бочаровым по котельнымСмотреть фотографии
21:43
Волгоградцев ждет жаркая неделя без дождейСмотреть фотографии
20:49
РПН проверил воздух после пожара на острове Сарпинский в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:19
Под Волгоградом осудили и освободили от наказания бывшего чиновникаСмотреть фотографии
19:50
«Пожарные пробирались пешком»: в Волгограде восемь часов тушили пожар на острове СарпинскомСмотреть фотографии
19:38
«Ушел добровольцем»: в Волгоградской области похоронили 45-летнего участника СВОСмотреть фотографии
18:25
На процессе о геноциде в Волгограде вспомнили массовое убийство нацистами детейСмотреть фотографии
17:52
«У нас включили, в соседнем вырубили»: в Волгограде УК с перепугу запустила лифт в подъезде инвалида-колясочникаСмотреть фотографии
17:10
Около 700 человек приняли участие в благотворительном онлайн-забеге «Достигая цели!»Смотреть фотографии
16:37
Коллеги волгоградских чиновников снизят допустимую для электросамокатов скоростьСмотреть фотографии
15:45
Под Волгоградом на несколько часов застряли четыре курортных поездаСмотреть фотографии
15:37
В Котово вместо российского флага на афише опубликовали сербскийСмотреть фотографии
15:10
Регоператор «ЭкоЦентр» подвел итоги двух недель работы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:08
Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:51
«Я хочу правды»: участник СВО из Волгоградской области требует расследования гибели своего сынаСмотреть фотографии
14:43
Две трети жителей ЮФО считают, что китайские автомобили достойно заменили ушедшие иномаркиСмотреть фотографии
14:40
СК: в Волгоградской области бесследно исчез 44-летний житель ЕрзовкиСмотреть фотографии
14:08
«Ситиматик-Волгоград» выставлял инвалиду счета за «мертвые души»Смотреть фотографии
 