Общество

В Котово вместо российского флага на афише опубликовали сербский

Общество 15.08.2023 15:37
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15.08.2023 15:37


Изумление жителей Котово Волгоградской области вызвала афиша, опубликованная в соцсетях МАУК «Районный дом культуры». Как рассказали V102.RU жители города, на картинке изображен флаг Республики Сербской, который легко можно узнать по очередности цветов – белый, синий и красный (снизу вверх). Самое любопытное, что афиша посвящена анонсу праздничной программы «Это моя Россия, это моя страна!» в честь Дня государственного флага Российской Федерации и мероприятиям, которые должны пройти в парке культуры и отдыха по этому поводу 20 августа.


Как известно, цвета на российском флаге выстроены по-другому – красный, синий и белый (снизу вверх). 

Котовчане шутят в соцсетях, что организаторам мероприятий следовало бы более тщательно изучить историю российского флага или хотя бы запомнить расстановку цветов. 

Напомним, День российского флага отмечается в стране 22 августа. 

Фото: скриншот с сайта котово-рдк.рф

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