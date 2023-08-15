В Котово вместо российского флага на афише опубликовали сербский

Изумление жителей Котово Волгоградской области вызвала афиша, опубликованная в соцсетях МАУК «Районный дом культуры». Как рассказали V102.RU жители города, на картинке изображен флаг Республики Сербской, который легко можно узнать по очередности цветов – белый, синий и красный (снизу вверх). Самое любопытное, что афиша посвящена анонсу праздничной программы «Это моя Россия, это моя страна!» в честь Дня государственного флага Российской Федерации и мероприятиям, которые должны пройти в парке культуры и отдыха по этому поводу 20 августа.





Как известно, цвета на российском флаге выстроены по-другому – красный, синий и белый (снизу вверх).

Котовчане шутят в соцсетях, что организаторам мероприятий следовало бы более тщательно изучить историю российского флага или хотя бы запомнить расстановку цветов.

Напомним, День российского флага отмечается в стране 22 августа.

Фото: скриншот с сайта котово-рдк.рф