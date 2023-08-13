Электрички развезут болельщиков после футбола в Волгограде 13 августа









Сегодня, 13 августа, изменится расписание некоторых электричек в связи с футбольным матчем, который проходит вечером на стадионе «Волгоград Арена», передает V102.RU.

Футбольный поединок между волгоградским «Ротором» и командой «Краснодар-2» начался в 19.00. Для развоза болельщиков после окончания матча назначена дополнительная городская электричка №6435/6436 сообщением Волгоград-1 – Волжский.

Она отправится со ст. Волгоград-1 в 21:41, с о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) – в 21:51, прибудет на конечную ст. Волжский в 22:34.

Кроме того, на один рейс изменится расписание городской электрички №6736/6735 сообщением Аэропорт – Шпалопропитка. Она отправится с о.п. Аэропорт в 21:00 (на 52 минуты позже), с о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) – в 21:25, прибудет на конечную станцию Шпалопропитка в 22:25 (на 54 минуты позже).



