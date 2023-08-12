Росстат: на одного родившегося волгоградца приходится двое умерших





Новые данные о естественном движении населения опубликовал накануне Росстат. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные федерального ведомства за январь-июнь 2023 года в Волгоградской области родились 8546 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение количества новорожденных составило 415 малышей. Темпы рождаемости сократились на 4,9%. Новые данные о естественном движении населения опубликовал накануне Росстат. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные федерального ведомства за январь-июнь 2023 года в Волгоградской области родились 8546 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение количества новорожденных составило 415 малышей. Темпы рождаемости сократились на 4,9%.

Падение рождаемости зафиксировано во всех регионах ЮФО. Минимальное снижение – в Краснодарском крае, где этот показатель уменьшился на 2,3%. Хуже всего ситуация в Севастополе – снижение на 9%.В то же время в Волгоградской области снизилась и смертность – на 11,2%. В регионе за шесть месяцев 2023 года ушли из жизни 16061 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года умерли 18082 человека. Тем не менее темпы снижения смертности в Волгоградской области самые низкие в Южном федеральном округе. В Адыгее, например, смертность снизилась на 24,5%.Таким образом, в Волгоградской области на одного родившегося человека приходится два умерших. Естественная убыль населения за полгода составила 7930 человек. В прошлом году она была выше – 9536 человек.