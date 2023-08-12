Росстат: на одного родившегося волгоградца приходится двое умерших

В то же время в Волгоградской области снизилась и смертность – на 11,2%. В регионе за шесть месяцев 2023 года ушли из жизни 16061 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года умерли 18082 человека. Тем не менее темпы снижения смертности в Волгоградской области самые низкие в Южном федеральном округе. В Адыгее, например, смертность снизилась на 24,5%.
Таким образом, в Волгоградской области на одного родившегося человека приходится два умерших. Естественная убыль населения за полгода составила 7930 человек. В прошлом году она была выше – 9536 человек.