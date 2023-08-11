Общество

После публикации «Высоты 102» в «Роторе» вспомнили о болельщиках из Волжского

Общество 11.08.2023 21:01
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11.08.2023 21:01


Генеральный директор волгоградского «Ротора» Павел Никитин вдруг озаботился пожеланиями болельщиков из Волжского, которые с трудом смогли покинуть первый домашний матч любимого клуба с «Уфой». Как ранее сообщало V102.RU, встреча стала рекордной по посещаемости, но фанаты оказались один на один со своими проблемами — привычные дополнительные электрички были просто не назначены. 

— Мы учли пожелания наших болельщиков и после футбольного матча «Ротор» — «Краснодар-2» будет запущена электричка до Волжского. Состав отправится от станции «Мамаев Курган» в 21.48. Ждем поддержку из города-спутника! Также совместно с администрацией города проработан вопрос о дополнительном общественном транспорте после игры для волгоградцев. До встречи на футболе! — заявил Никитин. 

В клубе уточнили, что быстро и с комфортом к началу матча можно добраться на следующих пригородных поездах:

От остановочного пункта «Тракторная-Пассажирская» (17.40) до остановочного пункта «Мамаев Курган» (17.57)

От станции «Шпалопропитка» (17.02) до остановочного пункта «Мамаев Курган» (18.02)

От станции «Южная» (17.20) до остановочного пункта «Мамаев Курган» (18.41)

После окончания матча болельщиков развезут следующие электрички:

От остановочного пункта «Мамаев Курган» (21.25) до станции «Шпалопропитка» (22.25)

От остановочного пункта «Мамаев Курган» (21.48) до станции «Волжский» (22.34) 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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