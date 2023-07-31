Волгоградцы установили рекорд посещаемости матча и не могли уехать после футбола

Общество 31.07.2023 08:13
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31.07.2023 08:13
Количество зрителей, которые пришли накануне на Волгоград Арену на матч «Ротора» и «Уфы», оказалось рекордным для всех лиг (без учета Кубка). Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость». Напомним, количество болельщиков третьего тура Второй лиги «А» в Волгограде составило 19734 человека.
На втором месте по посещаемости оказалась игра «Динамо»-Брянск- «Велес» - 3532 зрителя. А на третьем – матч Новосибирск-«Форте» (2236 человек).
Однако огромное количество болельщиков, которые пришли посмотреть игру «Ротора» и «Уфы», обернулось ожидаемыми транспортными проблемами. Как рассказали V102.RU волгоградцы, многие не могли уехать от стадиона на протяжении часа и более.
- Скоростной трамвай не ходит, но власти не позаботились о том, чтобы добавить троллейбусов, - возмущаются болельщики. – Люди пытались уехать с ЦПКиО и с Мамаева кургана, шли туда пешком, но и там были такие же проблемы.
В особенно трудном положении оказались болельщики из Волжского.
- Волжские маршрутки шли уже полными, многие пролетали мимо, если и делали остановку на стадионе, туда набивались волгоградцы, которые ехали до Спартановки, - рассказал житель Волжского Николай. – Мы пытались вызвать такси, но это делали многие, поэтому пришлось долго ждать свободную машину. В итоге мы доехали до Волжского за 1,5 тысячи рублей уже ближе к полночи. Спасибо, конечно, всем, кто «позаботился» о болельщиках из Волжского – с учетом билетов поездка на матч обернулась для нашей семьи почти в 2,5 тысячи рублей. Конечно, деньги были лишними для нас.
Волжане считают, что власти должны были предусмотреть транспортные проблемы, которыми обернулся рекордный по посещаемости матч для зрителей.
- Раньше для болельщиков из Волжского предоставляли дополнительную электричку, - говорят люди. – Но в этот раз почему-то этого не сделали. Хотя можно было просчитать, что будет много болельщиков. Лето, хорошая погода и первый домашний матч «Ротора» - конечно, народ соскучился по футболу и пришел на стадион. Но такой осадок неприятный остался после бесплодных попыток уехать, что теперь подумаем, приезжать ли на следующий матч.
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