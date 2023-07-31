Волгоградцы установили рекорд посещаемости матча и не могли уехать после футбола





Количество зрителей, которые пришли накануне на Волгоград Арену на матч «Ротора» и «Уфы», оказалось рекордным для всех лиг (без учета Кубка). Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость». Напомним, количество болельщиков третьего тура Второй лиги «А» в Волгограде составило 19734 человека. Количество зрителей, которые пришли накануне на Волгоград Арену на матч «Ротора» и «Уфы», оказалось рекордным для всех лиг (без учета Кубка). Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость». Напомним, количество болельщиков третьего тура Второй лиги «А» в Волгограде составило 19734 человека.

На втором месте по посещаемости оказалась игра «Динамо»-Брянск- «Велес» - 3532 зрителя. А на третьем – матч Новосибирск-«Форте» (2236 человек). На втором месте по посещаемости оказалась игра «Динамо»-Брянск- «Велес» - 3532 зрителя. А на третьем – матч Новосибирск-«Форте» (2236 человек).

Однако огромное количество болельщиков, которые пришли посмотреть игру «Ротора» и «Уфы», обернулось ожидаемыми транспортными проблемами. Как рассказали V102.RU волгоградцы, многие не могли уехать от стадиона на протяжении часа и более. Однако огромное количество болельщиков, которые пришли посмотреть игру «Ротора» и «Уфы», обернулось ожидаемыми транспортными проблемами. Как рассказали V102.RU волгоградцы, многие не могли уехать от стадиона на протяжении часа и более.

- Скоростной трамвай не ходит, но власти не позаботились о том, чтобы добавить троллейбусов, - возмущаются болельщики. – Люди пытались уехать с ЦПКиО и с Мамаева кургана, шли туда пешком, но и там были такие же проблемы. - Скоростной трамвай не ходит, но власти не позаботились о том, чтобы добавить троллейбусов, - возмущаются болельщики. – Люди пытались уехать с ЦПКиО и с Мамаева кургана, шли туда пешком, но и там были такие же проблемы.

В особенно трудном положении оказались болельщики из Волжского. В особенно трудном положении оказались болельщики из Волжского.

- Волжские маршрутки шли уже полными, многие пролетали мимо, если и делали остановку на стадионе, туда набивались волгоградцы, которые ехали до Спартановки, - рассказал житель Волжского Николай. – Мы пытались вызвать такси, но это делали многие, поэтому пришлось долго ждать свободную машину. В итоге мы доехали до Волжского за 1,5 тысячи рублей уже ближе к полночи. Спасибо, конечно, всем, кто «позаботился» о болельщиках из Волжского – с учетом билетов поездка на матч обернулась для нашей семьи почти в 2,5 тысячи рублей. Конечно, деньги были лишними для нас. - Волжские маршрутки шли уже полными, многие пролетали мимо, если и делали остановку на стадионе, туда набивались волгоградцы, которые ехали до Спартановки, - рассказал житель Волжского Николай. – Мы пытались вызвать такси, но это делали многие, поэтому пришлось долго ждать свободную машину. В итоге мы доехали до Волжского за 1,5 тысячи рублей уже ближе к полночи. Спасибо, конечно, всем, кто «позаботился» о болельщиках из Волжского – с учетом билетов поездка на матч обернулась для нашей семьи почти в 2,5 тысячи рублей. Конечно, деньги были лишними для нас.

Волжане считают, что власти должны были предусмотреть транспортные проблемы, которыми обернулся рекордный по посещаемости матч для зрителей. Волжане считают, что власти должны были предусмотреть транспортные проблемы, которыми обернулся рекордный по посещаемости матч для зрителей.

- Раньше для болельщиков из Волжского предоставляли дополнительную электричку, - говорят люди. – Но в этот раз почему-то этого не сделали. Хотя можно было просчитать, что будет много болельщиков. Лето, хорошая погода и первый домашний матч «Ротора» - конечно, народ соскучился по футболу и пришел на стадион. Но такой осадок неприятный остался после бесплодных попыток уехать, что теперь подумаем, приезжать ли на следующий матч. - Раньше для болельщиков из Волжского предоставляли дополнительную электричку, - говорят люди. – Но в этот раз почему-то этого не сделали. Хотя можно было просчитать, что будет много болельщиков. Лето, хорошая погода и первый домашний матч «Ротора» - конечно, народ соскучился по футболу и пришел на стадион. Но такой осадок неприятный остался после бесплодных попыток уехать, что теперь подумаем, приезжать ли на следующий матч.



