Изнуряющий зной в Волгоградской области сменится грозами

Фото V102.RU
Общество 07.08.2023 21:46
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07.08.2023 21:46
Фото V102.RU
В Волгоградской области африканское пекло разбавят дожди и грозы, которые прогнозируют в регионе 9 и 10 августа. Как сообщили V102.RU в волгоградском ЦГМС, еще завтра в области продержится жара до +42 градусов. А 9 и 10 августа в регионе ожидаются дожди, грозы с усилением ветра при непогоде до 20 метров в секунду. При этом температура днем 9 августа в Волгоградской области спадет на несколько градусов – до +39. А 10 августа будет еще «прохладнее» - до +37.В Волгограде 8 августа будет еще так же жарко – до +39. 9 августа температура упадет на один градус. А 10 августа в областном центре могут пройти грозы, которые принесут небольшое облегчение утомленным солнцем горожанам в виде понижения температуры до +36.
Фото V102.RU
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