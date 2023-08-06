МЧС: в Волгоградской области 7 и 8 августа ожидается жара до +42 ºС

Волгоградские спасатели предупреждают жителей областной столицы и региона о надвигающейся экстремальной жаре. Как сообщает V102.RU, столбики термометров в ближайшие два дня перевалят за сорок градусов.

— В дневные часы 7 и 8 августа в Волгоградской области прогнозируется повышение температуры до +40...+42 ºС, — рассказали информагентству в ГУ МЧС по региону со ссылкой на местных синоптиков. — В жару следует неукоснительно соблюдать правила пожарной и личной безопасности.

Спасатели рекомендуют сократить время работы и пребывания на открытой местности в период с 12.00 до 16.00.

— Если вам приходится работать на воздухе, помните, что во избежание перегрева работать непрерывно при температуре воздуха 35 ºС можно только 15-20 минут, дальше нужно обязательно отдохнуть не менее 10-12 минут. При этом допустимая суммарная продолжительность работы на открытом воздухе в условиях жаркой погоды не должна превышать 1,5-2 часа, если вы не используете специальную защитную одежду и 4-5 часов, если используете, — пояснили спасатели.

Также не желательно в экстремальный зной пить алкоголь и употреблять тяжелую пищу. Нужно отдать предпочтение одежде из легких натуральных тканей, носить головной убор и солнцезащитные очки, а на прогулку брать с собой бутылку обыкновенной воды.

Сотрудники областного главка МЧС также напоминают, что в регионе с 5 июля на территории всего региона действует особый противопожарный режим. При возникновения возгорания звоните по телефону «101».

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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